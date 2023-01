Par mohammed Drihem

Le Parc National de Khénifra, avec l’appui financier de Living Planet Morocco et la collaboration de la Province de Khénifra, procédera le mardi 24 janvier 2023, au lancement d’une campagne de reboisement dans le périmètre de la zone humide Aguelmam Azegza, et ce, après une vaste opération de nettoyage du site qui se déroulera du 21 au 24 janvier.

Plus de 650 chênes verts et 140 cèdres de l’Atlas seront plantés, après une formation sur le terrain qui sera animée par le Pr Mohamed Tobi.

Cette journée connaîtra également la remise d’un panneau d’affichage et de 5 Kits pédagogiques qui seront mis à profit dans les activités de sensibilisation des groupes scolaires en visite à Aguelmame Azegza.

Par la meme occasion, des équipements (jumelles, sac à dos, thermos, lampes torches, téléphones…) et des tenues complètes seront remis à 13 écogardes issus du Parc National d’Ifrane, 6 écogardes du Parc National de Khénifra et 5 écogardes du Parc National du Haut Atlas Oriental.