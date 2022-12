LA CAMPAGNE AGRICOLE 2022/2023 DANS ZONE D’ACTION DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’AGRICULTURE DE MEKNES ANNOCE SES COULEURS

Mohammed Drihem

Suite aux dernières précipitations enregistrées lors du mois de décembre dernier et du début du mois en cours, la campagne agricole 2022-2023 bat son plein un peu partout à travers les Régions du Royaume dans la joie et l’allégresse des grands et petits agriculteurs.

Ainsi, au niveau de la province de Meknès, les conditions climatiques favorables à cette campagne agricole en cours ont enregistré au 31 novembre 2022, un Cumul de précipitations de 57,17 mm qui reste bien inférieur de 25% à la moyenne des dix dernières années estimée quant à elle, à 71,85 mm.

Ces caractéristiques pluviométriques ont eu des effets positifs sur le déroulement de la campagne agricole 2022-2022 notamment sur les travaux du sol qui ont enregistré à ce jour du 11 novembre, le travail par traction mécanique de 80930 hectares et par traction animale une superficie de 1500 hectares sachant que la superficie totale programmée pour cette campagne est de 86060 hectares. Ces travaux concernent les sols réservés aux Céréales (60800 ha), Cultures fourragères (10400 ha), Légumineuses (7500 ha), Maraichage automne 1200 ha), Céréales semences (630ha) et aux cultures oléagineuses dont le colza (400 ha).

En matière d’assolement, la superficie programmée pour cette opération au niveau de la Province de Meknès est de 85.130 ha dont 54874 ha emblavés en sols Bour et de 850 ha dont 532 ha de sols irrigués soit une superficie globale de 85.130 ha programmée dont une superficie semée de 46.406 ha répartie sur 38580 ha de Céréales sur (180 ha sont destinés à la production des semences céréalières), 210 ha de Légumineuses, 6184 ha de Cultures fourragères, 350 ha de cultures Oléagineuses (Colza) et 802 ha pour le Maraichage d’automne.

Pour ce qui est des facteurs de production au niveau de périmètre agricole relevant de la Direction Provinciale de l’Agriculture de Meknès, on relève que les prix de vente subventionnés des semences certifiées de céréales d’automne, au titre de la campagne Agricole 2022/2023 sont arrêtés par espèce et par catégorie comme ci-après mentionnés par Dh/qx dans le tableau suivant

Cultures Espèces G3 G4 R1 R2 GUR2

Céréales Blé tendre 530 430 415 400 385

Blé dur 750 650 635 620 605

Orge 530 430 415 400 385

N.B : GUR2 : génération ultérieure à la R2

Dans ce cadre et afin de promouvoir l’approvisionnement des agriculteurs en intrants, le montant de la subvention des semences certifiées des céréales se présente comme suit : 210 dh/ qx pour le blé tendre, 290 dh/qx pour le blé dur et 210 dh/qx pour l’orge.

Aussi, il y’a lieu de noter qu’au niveau de la zone d’action de Meknès, les prix de vente des engrais ont augmenté par rapport à ceux de l’année précédente. Ces Prix de vente des engrais (dh/qx) dans la Zone de la DPA de Meknès se présentent comme ci-après détaillé :

Engrais Prix de vente en dh/qx (Novembre 2022)

Urée 21% 550

Urée 33% 830

Urée 46% 1000

NPK 14-28-14 420

NPK 10-30-10 370

NPK 15-30-10 360

A souligner que les sociétés semencières ont approvisionné, les points de vente des différents Centre de Conseil Agricol (CCA) en semences certifiées du blé tendre, blé dur, orge et engrais. Actuellement, la situation les différents CCA ont reçu un total de 16911,95 qx de semences et 6250 qx d’Engrais et ils ont distribué 7550 qx de semences et 4560 qx d’Engrais.

Comme premières appréciations sur le déroulement de la campagne agricole en cours, on enregistre au niveau de la Filière végétales que la compagne agricole se déroule dans des conditions normales avec la disponibilité des intrants agricoles : semences et engrais et que les agriculteurs ont entamé les semis. Actuellement, le programme prévisionnel total des céréales, des légumineuses d’automne, des maraichages d’automne, des fourrages et colza est réalisé à 54 %.

Pour les légumineuses d’automne seulement 210 ha ont été semés à cause notamment de la cherté et la rareté des semences légumineuses, le programme de multiplication des semences des céréales concerne 630 ha. Une superficie de 180 ha est réalisée actuellement en blé tendre et une superficie de 600 ha de céréales est conduite en semis direct. Ce projet concerne 6450 ha.

Pour ce qui concerne l’Etat des cultures arboricoles ; on relève que la production des olives a tendance à la baisse. La chute de la production des olives s’explique notamment par le stress hydrique à cause du manque de pluie surtout à des moments critiques du cycle végétatif de l’olivier ainsi que l’augmentation inhabituelle de la température, ce qui a entrainé l’arrêt de l’irrigation dans les zones irrigués, l’insuffisance des heures de froid et l’augmentation des prix des intrants, qui a entraîné une très faible utilisation d’engrais par les agriculteurs.

Quant à l’huile d’olive, le rendement varie entre 10 à 16 l/qx, ce qui a entrainé une augmentation du prix de vente de l’huile d’olive qui varie entre 65 à 75dh /l.