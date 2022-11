Lancement des travaux d’aménagement et d’équipement de la Zone d’Activités Economiques dans la Province de Tata

Par Mohammed Drihem

Le Wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane Ahmed Hajji, accompagné de Salah Eddine Amal, le gouverneur de la province de Tata et de Karim Achenkali, Président du Conseil de la région Souss-Massa, et en présence du directeur général de la société Omrane Souss-Massa a donné ; vendredi 25 novembre 2022 le coup d’envoi au projet de développement de la zone d’activités économiques de Tata qui s’inscrit dans le cadre du programme d’accélération industrielle de la région Souss-Massa dont l’exécution a été confiée à la Fondation Omrane Souss-Massa pour une enveloppe budgétaire de 39,9 millions de dirhams, à laquelle la région Souss-Massa contribue avec une enveloppe budgétaire de 13,1 millions de dirhams.

Ce projet à caractère socio-économique porte sur des travaux d’aménagement et d’équipent d’une zone industrielle d’une superficie globale de 11 hectares et concerne les travaux de voirie et ceux d’adduction des réseaux respectifs d’assainissement, d’eau potable, d’électricité et de téléphone.

Pour ses initiateurs cette zone est indispensable pour le développement de l’activité économique de la région et comprend 197 parcelles équipées, dont 34 parcelles sont dédiées aux industries agricoles, 69 parcelles sont dédiées à l’artisanat relative au secteur de la construction et 59 parcelles sont destinées à l’artisanat traditionnel entre autres activités.

A souligner enfin que ce projet est mis en œuvre dans le cadre d’une convention de partenariat dans laquelle, outre la région Souss-Massa, le Ministère de l’Industrie et du Commerce contribue à hauteur de 10 millions de dirhams, le Conseil Régional de Tata avec un financement qui s’élève à 3 millions 500 mille dirhams, et la collectivité é territoriale de Tata avec deux millions de dirhams.