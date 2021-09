IFRANE : LANCEMENT REUSSIE DE LA CAMPAGNE VACCINALE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LA PROVINCE

Mohammed Drihem



Dans le cadre de la vaste opération de vaccination bénéficiant aux élèves de l’enseignement public et privé et des écoles des missions étrangères au Maroc visant à garantir des conditions sûres pour le lancement de la nouvelle année scolaire 2021-2022, la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale d’Ifrane a Mis en place 11 centres de vaccination contre la Covid-19 répartis sur les différentes collectivités territoriales de la Province.

Cette campagne vaccinale lancée mardi 31 Aout 2021 dernier en milieu scolaire au niveau de ces différents centres de vaccination de la province d’Ifrane a pour objectif de vacciner les 13422 élèves âgés entre 12 et 17 ans comme ci-après répartis par centre au niveau de toute la Province : Lycée Allal El Fassi d’Ifrane (2079 élèves), Collège Atlas d’Azrou (3059 élèves), Collège Sakhr d’Azrou (2684 élèves), Collège Bensmim de la commune de Bensmim (282 élèves), Collège Ibn Rochd dans la commune de Tigrigra (477 élèves), Lycée Sidi Makhfi dans la commune de Sidi Makhfi (1117 élèves), Lycée Abou Bakr Sedik de Ain Leuh (728 élèves), Collège Al Farabi à Oued Ifrane (645 élèves), Lycée Timahdite dans la commune de Timahdite (1267 élèves), Collège Al Amal dans la commune de Tizguite (430 élèves) et Collège Dayet Aoua dans la commune du même nom (654 élèves).

Au niveau de la Région de Fès-Meknès, les centres de vaccination sont répartis sur les préfectures de Fès (5 centres), de Meknès (8 centres) et les provinces de Taza (6), Taounate (6), Boulemane (10), El Hajeb (4), Ifrane (11), Sefrou (5) et Moulay Yaccoub (7).

L’opération de vaccination contre la Covid19 des élèves âgés entre 12 et 17 ans au niveau de toute la région Fès-Meknès concerne 111.442 élèves au niveau de la préfecture de Fès, 74.924 à Meknès, 37.591 à Taza, 38.548 à Taounate, 21.804 à Boulemane, 23.999 élèves à Sefrou, 21.786 à El Hajeb, 13.422 à Ifrane et 13.540 à Moulay Yaacoub.