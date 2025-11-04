بيان المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية

مغاربة العالم، إشادة بالوجه الحضاري والإنساني للدبلوماسية المغربية

يأتي القرار الأممي رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية ليؤكد من جديد وجاهة الموقف المغربي وعدالة قضيته الوطنية، بوصفه ثمرة لمسار دبلوماسي طويل ودؤوب، قاده المغرب بحكمة وحنكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويعكس القرار تزايد الاعتراف الدولي بجدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وعملي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية

لقد برهنت الدبلوماسية المغربية، بتوجيهات جلالة الملك، على قدرتها على الجمع بين الثبات في المبادئ والانفتاح في الأساليب، مما مكّن المملكة المغربية من ترسيخ موقعها كقوة استقرار وشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي

ولا يمكن في هذا السياق إغفال الدور الحيوي لمغاربة العالم الذين عبروا عن غيرتهم الوطنية وتشبثهم بهويتهم ووحدتهم، وساهموا بفعالية في الدفاع عن القضية الوطنية في بلدان الإقامة و في مختلف المحافل الدولية

واعتمادا على هذا المعطى، يُجدد المجلس دعوته إلى تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة الخارج بوطنهم الأم وتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة والمساهمة في بلورة السياسات العمومية

إن القرار الاممي رقم 2797 يُدشّن مرحلة جديدة من التعبئة الوطنية الشاملة لما بعد 31 اكتوبر، عنوانها وحدة الصف الداخلي وتكريس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المغاربة، تعزيزاً للحمة الوطنية وتقوية للانتماء الجماعي

إنه بالفعل انتصار دبلوماسي وتاريخي يُجسّد الوفاء لتضحيات الشعب المغربي وقواته المسلحة الباسلة، ويُبرز في الوقت ذاته الوجه الإنساني والحضاري للدبلوماسية المغربية القائمة على التعاون وحسن الجوار وبناء المستقبل المشترك

في هذا الإطاريؤكد المجلس المدني الديموقراطي للهجرة المغربية على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرته بثقة وثبات، انطلاقا من اعتبارأن الدفاع عن الوحدة الترابية هي مسؤولية جماعية تُجسد وحدة الوجدان والمصير بين كل المغاربة أينما تواجدوا، داخل الوطن أو خارجه

سكرتارية المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية

بروكسيل 3 نوفمبر 2025