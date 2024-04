Lignes de failles : Un appel à la réflexion profonde Lors de l’Edition 2024 de La Nuit Des idées

Mohammed Drihem

Samedi 20 Avril 2024 l’un des plus grands mall de la métropole Casablanca a été au rendez-vous avec la célébration de « La Nuits des idées » organisée au Maroc par l’Institut Français en collaboration avec la Fondation ATTARIK pour les météorites et les sciences planétaires « ATTARIK Fondation for Meteoritics and Planetary Science ».

Au Programme de cette soirée, une table ronde autour des thématiques des « Sciences et art une combinaison possible ! » marquée par une conférence sur l’« Art et Exobiologie » avec la projection du film « Génos » animées par Fabien Léaustic, artiste-chercheur, doctorant SACRe (Science, Art, Création, Recherche – PSL Research University) dont les recherches par la pratique artistique proposent d’étudier les apports de l’anthropologie prospective à un processus de création et réciproquement. Il fait des matières naturelles des collaboratrices qui l’accompagnent dans son enquête sur notre relation à notre environnement par le biais des univers sensoriels.

La seconde conférences autours des « Sciences planétaires et éveil scientifique » a été animée par Hasnaa Chennaoui Aoudjehane, planétologue – géochimiste, scientifique marocaine spécialisée dans les météorites, les sciences planétaires et la géochimie. Professeur au département de géologie de l’Université Hassan II de Casablanca, Faculté des Sciences Ain-Chock, directrice du laboratoire « Gaia » et coordinatrice du centre de recherche sur les géo-ressources et l’environnement. Elle est présidente de ATTARIK Foundation for Meteoritics and Planetary Science.

Après une pause artistique avec le collectif de cirque du projet Ana Hna les visiteurs du mall avaient droit à une seconde Table Ronde débattant de l’« Explosion de la vie ou extinction de masse… » suivie d’une Observation et lecture du ciel.

Dans sa déclaration au Journal, Gaëtan Pellan Directeur délégué de l’Institut Français de Casablanca, a souligné que dans le cadre des nuits des idées qui est un évènement organisé par l’institut français chaque année avec une thématique différente ; cette année la thématique choisie : « les lignes de faille » et dans le cas de ces lignes de faille avait-il précisé « nous avons choisi de travailler avec la Fondation Attarik autour des planètes, de la terre, des séismes et des tremblements de terres entres autres en invitant tous ces chercheurs et scientifiques dans cet espace commercial très proche du grand public en vue de vulgariser la science et tous les projets de recherches de hommes et femmes des sciences.

Pour sa part, Pr Hasnaa Chennaoui Aoudjehane, présidente fondatrice de « ATTARIK Foundation for Meteoritics and Planetary Science » nous a déclaré : « Nous coorganisons cet évènement de la Nuit des Idées avec les instituts français au Maroc et notamment avec ceux de Marrakech, Tétouan et celui de Casablanca ou il est organisé dans un espace qui sort un peu du commun puisque nous sommes dans un grand centre commercial de Casablanca au plus près du grand public. L’idée nous est venue du fait que nous avons déjà ici notre expo-musée des (météorites messagères du Ciel) de plus que cette année ; le thème retenu pour cette nuit des idées c’est (Lignes de faille) et quand on parle de faille on pense directement à la géologie et nous avons choisi deux thématiques qui sont liées aux lignes de faille qui sont des ruptures entre des choses qu’on imagine en rupture les unes avec les autres. La première thématique avait-elle précisée est « science et art » qui sont entièrement antinomiques que nous avons essayé de montrer qu’ils vont bien à merveille ensemble et la seconde thématique qui illustre ces lignes de faille avec tous ces évènements catastrophiques tels que le cratère d’impact, les inondations et des séismes entre autres qu’on imagine destructeurs mais qui assurent au fait l’émergence de la vie avec ce chaos qui est quelque part bénéfique.

A Rappeler que « La Nuit des Idées » a été lancée par l’institut Français en 2016 et vise à promouvoir le dialogue entre les intellectuels, les penseurs, les artistes et le grand public sur des questions cruciales qui touchent notre société contemporaine.

Une soirée de débats festive entre les disciplines avec un thème commun : « Le monde de demain » (2016), « Un monde commun » (2017), « L’imagination au pouvoir » (2018), « Face au présent » (2019), « Être vivant » (2020), « Proches » (2021) « (Re)construire ensemble » (2022), « Plus ? » (2023), « Lignes de failles » (2024).

La Nuit des idées se déroule chaque année, avec des évènements organisés dans de nombreux pays à travers le monde, dans des lieux variés tels que des musées, des universités, des centres culturels, des librairies et des espaces publics. Ces évènements comprennent des conférences, des débats, des performances artistiques, des projections de films, des ateliers et bien plus encore, auteur d’un thème spécifique choisi pour chaque Edition.

Le but de la Nuit des idées précise-t-on ; c’est de favoriser la réflexion collective sur des questions fondamentales telles que la démocratie, les droits de l’homme, l’environnement, la technologie, l’éducation, la justice sociale et la culture. Elle encourage également le partage des connaissances, la diversité des points de vue et la recherche de solutions novatrices aux défis contemporains.

Cet évènement permet également ; selon ses initiateurs ; de renforcer les liens entre les différentes disciplines académiques, artistiques et culturelles, en favorisant le croisement des idées et des perspectives.

En rassemblant des intervenants de divers horizons, la Nuit des idées offre une plateforme unique pour l’échange intellectuel et la construction d’un dialogue interculturel.

Elle est devenue une initiative majeure dans le calendrier culturel mondial, attirant chaque année des milliers de participants et suscitant un intérêt croissant pour les idées et le savoir dans la société contemporaine précise-t-on.

Cette année le thème de la Nuit des idées sera : « Lignes de Faille » et ; au Maroc, on a abordé ce thème du côté planétaire : pour explorer les défis qui traversent le domaine de l’astronomie et de la recherche cosmologique pour une compréhension de l’univers au-delà de notre planète en partenariat avec la Fondation Attarik.

L’histoire de la vie sur Terre, reflète à la fois les moments de floraison créative et les périodes de perturbation cataclysmique. En étudiant ces phénomènes, ajoutent les organisateurs, les scientifiques peuvent mieux comprendre les forces qui ont façonné la biodiversité de notre planète et anticiper les défis futurs auxquels la vie sur Terre pourrait être confrontée.

En développant ces différentes dimensions du thème « Lignes de Faille », la Nuit des idées offre une plateforme pour explorer les défis complexes auxquels notre monde est confronté et pour stimuler la réflexion critique, le dialogue constructif et l’action collective vers un avenir plus juste et plus harmonieux ! conclue-t-on.