Province de Tinghir. La 60ème édition du Salon international de la rose à parfum : Un événement phare à Kelâat M’Gouna

Mohammed Drihem

Du 5 au 8 mai, la ville de Kelâat M’Gouna accueillera la 60ème édition du Salon international de la rose à parfum, un événement annuel placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, en partenariat avec la Province de Tinghir et des partenaires nationaux et internationaux, ce salon sera placé sous le thème « Filière de la rose à parfum : levier de développement durable dans le cadre de la stratégie Génération Green ».

Pendant quatre jours, les visiteurs pourront découvrir plus de 100 stands, dont un espace institutionnel, un espace dédié à la filière de la rose à parfum et aux produits de terroir, ainsi qu’un espace consacré à l’agro-fourniture. Le programme comprendra également des séminaires scientifiques et des tables rondes animés par des experts et des chercheurs sur des thématiques liées au développement de la chaîne de valeur de la rose à parfum.

Selon ces organisateurs ; cet événement, qui célèbre six décennies d’existence, devrait attirer plus de 100.000 visiteurs venus du Maroc et de l’étranger, dont des professionnels, des investisseurs et des visiteurs de catégories diverses. La soirée artistique et le carnaval folklorique seront également au programme de cet événement, qui mettra en lumière les réalisations phares de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » et les efforts des acteurs de la filière de la rose à parfum pour promouvoir le développement durable et la justice spatiale.

Au cœur de la région de Draa Tafilalet et plus particulièrement dans la Province de Tinghir, la Ville de Kelaat M’Gouna vibre d’une énergie particulière lorsque mai déploie ses couleurs et ce centre économique et social vital voit sa population doubler, le temps d’une célébration aussi enivrante que les effluves qui l’embaument : la Fête des Roses.

Ce n’est pas seulement un événement local ; c’est un aimant pour les voyageurs du monde entier et pour les Marocains venus des quatre coins du royaume. Tous convergent ici, attirés par la promesse de découvrir les secrets parfumés des cosmétiques artisanaux, nés de la délicate distillation des pétales de roses. L’eau de rose, précieuse essence, est bien plus qu’une curiosité : elle est un ingrédient chéri de la cuisine traditionnelle, sublimant tajines et parsemant avec grâce les pâtisseries orientales.

Généralement orchestrée au début du Mois de Mai, cette parenthèse enchantée dure trois jours. Les habitants, parés de leurs plus beaux habits, deviennent les acteurs d’une symphonie de joie. L’eau de rose et les pétales s’échangent en pluie légère, tandis que les chants s’élèvent et que les danses traditionnelles – la fière danse du sabre, la mélancolique dans d’ahidous et l’hypnotique danse des abeilles – animent les rues en un défilé coloré. Point d’orgue de cette effervescence, l’élection de la Miss des Roses, une jeune femme célibataire qui, rayonnante sur son char orné de fleurs, incarne la beauté de cette fête, portée par la musique et les chants.

Le murmure de l’histoire raconte que la Rosa Damascena a trouvé son chemin jusqu’à cette vallée fertile au 10ème siècle. Des pèlerins amazighs, émerveillés par la splendeur et le parfum de cette fleur sacrée lors de leur voyage à La Mecque, rapportèrent quelques précieux plants. Replacées avec soin dans la terre de Kelaat M’Gouna, certaines graines égarées en chemin auraient donné naissance à ces rosiers magnifiques qui aujourd’hui parfument l’air, embellissent le paysage et font la renommée de cette partie du Haut Atlas Oriental, désormais connue comme la Vallée des Roses.

Au cœur de cet éden parfumé, d’humbles alambics en cuivre transforment la délicatesse en richesse. Imaginez : pas moins de 300 kg de pétales délicats baignant dans 700 litres d’eau frémissante. La vapeur, chargée des précieuses huiles parfumées, s’élève à travers les serpentins refroidissants, condensant l’essence en un liquide recueilli dans une cuve. Là, l’eau de rose se dépose au fond, tandis que l’huile essentielle, concentrée de parfum, surnage, prête à être extraite et conditionnée. Bien au-delà de son arôme enivrant et de ses vertus cosmétiques reconnues, la rose occupe une place de choix dans la pharmacopée traditionnelle locale, un trésor naturel que Kelaat M’Gouna chérit et célèbre avec passion.