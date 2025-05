L’association Akhiyam organise une campagne de reboisement dans les établissements scolaires des communes d’Imilchil, Bouzzmou et Outerbate

Dans le cadre de ses efforts visant la promotion de l’éducation environnementale chez les jeunes, l’association Akhiyam a organisé une vaste campagne de reboisement qui a touché plusieurs établissements scolaires d’enseignement primaire, collégien et qualifiant des collectivités territoriales respectives d’Imilchil, Bouazmou et d’Outerbate.

Selon ses organisateurs, cette initiative environnementale et éducative a pour objectifs d’améliorer l’attractivité des établissements scolaires et embellir leurs espaces, sensibiliser les élèves à l’importance du reboisement pour la protection de l’environnement et la lutte contre la désertification, encourager les élèves à prendre soin de leur environnement scolaire et à développer des valeurs de citoyenneté environnementale et inciter enfin la population locale à participer à la protection du couvert végétal et à contribuer à l’équilibre écologique de la région

Activités variées et interaction positive

Cette campagne de reboisement a connu une large participation des enseignants, des administrateurs et des élèves, qui ont tous contribué avec enthousiasme au processus de plantation, créant ainsi une atmosphère positive et responsable.

Vers un environnement éducatif durable

A noter qu’à travers cette initiative, l’association Akhiyam réaffirme son engagement continu à soutenir les établissements scolaires et à contribuer à la construction d’une conscience environnementale durable chez les jeunes générations, conformément aux objectifs de développement durable et à la promotion de la sensibilisation environnementale chez les différents acteurs de la région.

08 écoles, 07 S/S, 02 Collèges et 02 Lycées ont bénéficié de cette campagne de reboisement et de plantation de quelques 305 plants d’arbres dont 122 Cèdres ; 122 Chênes verts et 61 plants d’arbres de Cipres.