7ème Festival des Marocains du Monde Sous le Signe du MDM et Développement Territorial Acteurs associatifs et retours d’expérience.

Mohammed Drihem

Du 11 au 14 août 2025, la ville d’Imilchil accueillera la 7ème édition du Festival des Marocains du Monde, un événement majeur qui rassemble les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et les acteurs du développement territorial autour d’un thème commun : « MDM et développement territorial : Acteurs associatifs et retours d’expérience ».

Au programme de cette édition si riche et varié ; des activités qui répondent aux intérêts de tous les participants et les festivaliers pourront profiter d’une visite des projets associatifs, d’une excursion aux lacs Isli et Tislit et des activités sportives telles que le VTT. Ils pourront également assister à une cérémonie de mariage traditionnel et participer à des tables rondes sur le développement territorial et les potentialités d’investissement dans la région de Drâa-Tafilalet.

Le festival mettra également en avant les potentialités d’investissement dans la région, avec une présentation des projets en cours et des opportunités de partenariat. Les participants pourront également visiter la coopérative de jus et de vinaigre de pomme, ainsi que la pépinière, où des témoignages d’acteurs associatifs seront partagés.

Les soirées seront également animées, avec une soirée astronomique pour la lecture du ciel et l’observation des étoiles et une soirée musicale avec atelier d’échange.

La 7ème édition du Festival des Marocains du Monde promet d’être un événement inoubliable, riche en rencontres, en échanges et en découvertes. N’hésitez pas à vous inscrire et à participer à cette aventure unique qui célèbre le développement territorial et la solidarité entre les Marocains du monde et les acteurs locaux.