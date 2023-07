L’ASSOCIATION PROVINCIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE ET L’ASSOCIATION TARGA

CELEBRENT LA JICOP 2023 ET ORGANISENT

UNE JOURNEE DE CONCERTATION ET DE COMMUNICATION SUR LE TOURISME

DANS LA PROVINCE DE BOULMANE

Par Mohammed Drihem

En célébration de la 29ème Journée internationale des coopératives (#CoopsDay.) reconnue par les Nations Unies à l’occasion du centenaire de l’ACI en 1995 et de la 101èmeJournée internationale des coopératives commémorée cette année sous le thème : « Les coopératives : partenaires pour un développement durable accéléré » ; l’Association Régionale pour le Développement du Tourisme Durable de la Province de Boulmane (APDTDB) en partenariat avec l’Association TARGA-AIDE organise une Journée de consultation et d’échanges placée sous le thème de : « Patrimoine environnemental et géologique : levier pour le développement d’un tourisme durable dans la province de Boulmane » et ce ; le Vendredi 14 Juillet 2023 prochain au refuge d’Izizawen sis Douar Ait Wahdan relevant de la collectivité territoriale d’Oulad Ali Youssef au cœur des montagnes du Moyen Atlas Oriental dans la province de Boulmane.

Cette Journée de consultation et d’échanges sur le secteur touristique dans la Province de Boulmane est organisée avec le soutien de la province de Boulmane, de la région de Fès-Meknès, du conseil provincial de Boulmane, de la Direction régionale du tourisme et de la direction provinciale de l’Agence Nationale des eaux et forêts.

Contacté par notre correspondant Régional, le Président de l’Association provinciale pour le Développement du Tourisme Durable de Boulmane; Abdellah Azoulay a déclaré que cette jeune association provinciale créée le 23 février 2023 par une pléiade de Gîteurs et opérateurs touristiques dans les collectivités territoriales d’Ait Ali Ou Youssef, Imouzzer Marmoucha, et de Sekoura Mdaz ; a pour objectif de mettre en exergue les riches potentialités touristiques dont jouie la province de Boulmane et sa région du Moyen Atlas oriental et de promouvoir et développer le secteur touristique dans la Région.

Dans ce Cadre avait-il ajouté, nous avons décidé d’organiser cette journée de consultation, d’échange et de partage autour de la thématique du Patrimoine environnemental et géologique comme levier pour le développement d’un tourisme durable dans la province de Boulmane et ce, avec la participation de différents opérateurs et représentants d’associations et coopératives locales et nationales de la province de Boulmane et de différentes régions du Royaume concernés par le secteur avec notamment des enseignants-chercheurs dans ce domaine du tourisme.

Pour sa part, le coordonnateur de cette rencontre et conseiller technique provincial de l’Association TARGA-AIDE ; Abdeslam El Mouket a souligné dans sa déclaration au Journal que cette rencontre du 14 juillet prochain s’inscrit dans le cadre de la promotion de la chaine des valeurs (CdV) « Tourisme rural » au niveau de la province de Boulemane suite au diagnostic des CdV réalisé par l’association Targa-AIDE dans le cadre de son partenariat avec le comité provincial du développement Humain (CPDH) présidé le gouverneur de la province de Boulemane Abdelhak Hamdaoui.

Ce partenariat avait-il ajouté ; s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 3 du programme 3 de la phase 3 (333) de l’INDH (Amélioration de revenu et soutien à l’économie sociale et solidaire « ESS »). Il s’agit d’une rencontre de concertation et de communication provinciale autour du « patrimoine culturel, environnemental et géologique ainsi que les potentialités de la province en tant que levier de développement touristique durable au niveau de la province de Boulemane et moyen atlas oriental »

Selon El Mouket ; cette journée sera marqué par une présence multidisciplinaire de chercheurs, acteurs, gîteurs et passionnés du tourisme rural venant des quatre coins du Maroc… et d.ajouter que ; pour la jeune Association provinciale de développement du tourisme durable organisatrice de la rencontre avec l’appui de l’Association Targa-AIDE en la personne de son conseiller technique provincial ; cette rencontre sera partagée sur plusieurs temps et activités Scientifiques avec des Conférences sur les potentialités touristique de la province, sur le Moyen atlas oriental musée géologique au service de développement de la province de Boulemane, les Possibilités de valorisation de la phone au niveau de la province de Boulemane, l’écotourisme levier de développement durable, le marketing territorial ; le rôle des collectivités territoriales dans le développement de l’écotourisme et sur les Perspectives de réseautage et plan d’action , culturelles.

Elle sera marquée notamment par l’organisation d’une Soirée artistique avec Ahidouss/folclore de la province, Une sortie exploratoire/Randonnées aux alentours de la commune rural Oulad Ali Youssef et du gite de la coopérative Tribiaine de tourisme rural qui abrite la rencontre…

À propos de la Journée internationale des coopératives

Célébrée dans le monde entier depuis plus d’un siècle et officiellement proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies à l’occasion du centenaire de l’ACI en 1995, la Journée internationale des coopératives est célébrée chaque année le premier samedi du mois de juillet.

L’objectif du #CoopsDay est de mieux faire connaître les coopératives. L’événement souligne les contributions du mouvement coopératif à la résolution des problèmes majeurs traités par les Nations Unies et au renforcement et à l’extension des partenariats entre le mouvement coopératif international et d’autres acteurs. Depuis 1995, l’ACI et les Nations Unies, par le biais du Comité pour la promotion et le progrès des coopératives (COPAC), définissent conjointement le thème de la célébration de la #CoopsDay.

Le thème de cette année est « Les coopératives : partenaires pour un développement durable accéléré » et la célébration marquera la 29e Journée internationale des coopératives reconnue par les Nations Unies et la 101e Journée internationale des coopératives.

Grâce à #CoopsDay, les décideurs politiques locaux, nationaux et internationaux, les organisations de la société civile et le public en général peuvent s’informer sur la contribution des coopératives à un avenir juste et durable pour tous.

A propos de l’Association TARGA

Targa est une Association Interdisciplinaire pour le Développement et l’Environnement qui se prépare pour la célébration de la journée internationale des coopératives au niveau des cinq provinces d’implantation du projet « Amélioration de revenu et soutien à l’ESS Targa-AIDE » en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (l’INDH) à savoir : Boulemane, Khénifra, Ouezzane, Figuig et Sidi Bennour.