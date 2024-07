L’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia met en place des mesures au profit des Marocains résidant à l’étranger

Mohammed Drihem

En application des orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, pour assurer un accueil privilégié aux Marocains résidant à l’étranger (MRE), l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia (ABHOR) a instauré des mesures adaptées pour surmonter les défis temporels auxquels ces citoyens sont confrontés.

Selon les responsables de l’ABHOR, ces actions visent à répondre avec efficacité aux attentes des Marocains du Monde et à améliorer leur accès aux programmes et services offerts par l’Agence, garantissant ainsi une expérience d’accueil améliorée.

Ce plan d’action ; précise un communiqué de l’ABHOR parvenu à la Rédaction du Journal ; vise la mise en place et la prise des dispositions et mesures concernant l’activation d’un guichet spécial dédié exclusivement aux Marocains résidant à l’étranger qui constitue un espace d’accueil équipé de moyens et supports de communication relatifs aux lois et procédures en vigueur. Sa mission principale est de recevoir et traiter les dossiers des MRE concernant l’utilisation du Domaine Public Hydraulique et d’obtenir les autorisations nécessaires, la création d’une cellule interne de permanence opérant en dehors des horaires officiels de travail, jusqu’à 20h du soir, pour un suivi attentif et une assistance adaptée aux demandes des MRE, la Mise à disposition d’un numéro de téléphone dédié aux MRE (0523 48 28 55) pour répondre à leurs questions et fournir les informations nécessaires avec célérité et enfin ; la Mise en place d’un portail électronique officiel www.abhoer.ma pour permettre aux MRE d’accéder à l’ensemble des informations et aux services digitaux proposés par l’Agence.

Il convient de noter également que ces initiatives renforcent l’engagement de l’Agence à améliorer continuellement le service offert à la diaspora, assurant ainsi un accueil et un support adaptés à leurs besoins.