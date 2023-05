Journée de sensibilisation aux risques des feux de forêts Dimanche 21 mai 2023

Par Mohammed Drihem

l’Agence nationale des Eaux et Forêts en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur et la Direction générale de la Protection Civile organise une journée de sensibilisation aux risques des feux de forêts est ce, le dimanche 21 mai 2023 simultanément dans la forêt d’Ifrane au niveau de la Région Fés Meknès et la forêt Perdicaris au niveau de la Region de Tanger-Tétouan-El Hoceima.

Selon les organisateurs, cette initiative vise à sensibiliser divers publics aux risques des feux de forêts, notamment, les habitants des villages et douars limitrophes, les agriculteurs ayant des terres adjacentes aux forêts, les cultivateurs des oasis, les associations des chasseurs et les exploitants du domaine forestier, ainsi que les campeurs, « pique-niqueurs » et randonneurs en forêts.

Cette manifestation a pour objectif d’encourager des comportements responsables pour prévenir les incendies de forêts et des oasis, tout en promouvant l’implication des médias et de la société civile dans les mesures de prévention.