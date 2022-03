Dans le cadre de son cycle de grandes conférences : « Les Tribunes de Marrakech », L’Université Cadi Ayyad (UCA) a organisé récemment, une conférence scientifique sous le thème : « D’autre Mondes dans le cosmos ? La recherche de Planètes semblables à notre Terre et … peut-être abritant la vie » animée par MICHEL MAYOR, Prix Nobel de physique en 2019 et ce, à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech,

Cette conférence scientifique animée par MICHEL MAYOR, notamment professeur émérite à l’université de Genève (Suisse) a été une grande réussite et suivie en présentiel à l’Amphi X de la faculté des sciences Semlalia par un millier de personnes et virtuellement par des millions d’intéressés par les fins fonds du Cosmos et ses secrets cachés selon les organisateurs.

En marge de cette conférence scientifique bien réussie à Marrakech, le Prix Nobel de la physique en 2019, Pr Michel Mayor s’est rendu au Site d’Oukaimeden où il a visité le Premier Observatoire astronomique professionnel au Maroc installé sur le site d’Oukaimeden comme « Berceau de Découvertes Scientifiques » depuis 2007 et ce, en compagnie du Dr Zouheir Benkhaldoun Directeur du Dit Observatoire astronomique d’Oukaimeden.

Lors de cette visite, le Prix Nobel de la Physique 2019, Pr Michel Mayor s’est déclaré émerveillé par cette installation. « Pour moi c’était un très grand moment de voir cet observatoire dont j’ai bien entendu parler depuis fort longtemps et la visite a été mieux de ce que j’espérais et de réaliser qu’il y’a plusieurs expériences avec des buts scientifiques parfaitement bien définis et qu’avec de petits télescopes il y’avait des réponses attendues à des questions fondamentales d’astronomie.

Selon Michel Mayor, les astronomies aiment bien que le ciel soit noir et donc, ils fuient toujours la proximité des grandes villes et cette région-là, peut habitée (NDR entendre par là la région d’Oukaimeden) se prête parfaitement à avoir une zone protégée autour d’Oukaimeden pour pouvoir justement de bénéficier d’un ciel très noir pour faire des expériences d’astrophysique. Et pour conclure, Michel Mayor a tenu d’applaudir cette démarche qui essaye de créer une réserve de ciel noir.

A rappeler que Pr Michel Mayor avait contribué à de nombreux domaines de la cinématique stellaire. Ses recherches se sont appuyées sur le développement de spectrographes conçus spécifiquement pour la mesure de vitesses radiales très précises. En collaboration avec Didier Queloz, Michel Mayor a découvert la première exoplanète, liée à une étoile analogue à notre Soleil, l’étoile 51 Pégase. Cette découverte a eu un impact majeur sur la physique de la formation planétaire. Depuis lors, avec ses collaborateurs, il a découvert plus d’une centaine de systèmes planétaires.

L’Observatoire d’Oukaimeden, désormais connu pour ses acquis scientifiques et ses nombreuses découvertes astronomiques, est en effet le porteur de ce projet citoyen majeur qu’est la création d’une réserve de ciel étoilé au parc national du Toubkal. Ce projet, dit « Atlas Dark Sky Morocco » (ADSM), est unique en son genre au niveau national et international.

Une réserve internationale de ciel noir est une zone d’une qualité de ciel sombre exceptionnelle qui fait l’objet d’une conservation scientifique, éducative, culturelle ou naturelle. La réserve internationale de ciel étoilé “Atlas Dark Sky Morocco” sera la première zone protégée d’Afrique du Nord et la plus grande au monde en termes de superficie (environ 40.000 kilomètres carrés).

Des ateliers pédagogiques sont proposés aux élèves et aux habitants de la Réserve Dark Sky afin de les sensibiliser à l’importance de ce projet.

Le cycle « Les Tribunes de Marrakech » de l’UCA compte aujourd’hui plus d’une quarantaine de conférences d’un niveau international accueillant d’éminentes personnalités du monde politique, scientifique et culturel de tous bords.

Rendez-vous incontournable, « Les tribunes de Marrakech » ont pour objectifs de promouvoir le rayonnement culturel et intellectuel de la ville de Marrakech et du Maroc, et de réhabiliter l’Université dans son rôle social et sociétal.

Mohammed Drihem