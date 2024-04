Créon est roi comme mon père est plombier

Zaid Tayeb

A première vue considéré, le titre paraît s’écarter de ce qui est communément admis, à savoir la vraisemblance. Comment se pourrait donc que le nom du roi de Thèbes soit mis côte à côte avec celui d’un plombier ? Quelles similitudes pourraient donc entretenir

Créon le roi avec ‘’mon père’’ le plombier ? Le rapprochement entre les deux hommes est manifeste puisque assurée avec le plus commun des subordonnants qui les unit l’un à l’autre dans un rapport d’analogie où Créon est à la monarchie ce que mon père est à

la plomberie. Drôle d’analogie, peut-être ! Il se trouve que la présence du nom de Créon aux côtés de celui de ‘’mon père’’ rabaisse le premier et élève le second d’une pat, de l’autre, celle de plombier celui de ‘’mon père’’. Que se partageraient donc Créon

et ‘’mon père’’ pour se retrouver réunis dans une analogie ainsi formulée ?

Créon : Je vais te dire à toi. Ils ne savent pas, les autres ; on est là, devant l’ouvrage, on ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c’est une sale besogne, mais si on la fait pas, qui la ferait ? 1

Les circonstances obligent les deux hommes si différents par leur statut à ‘’faire chacun sa sale besogne’’. Et quelle est donc cette ‘’sale besogne ‘’pour l’un et pour l’autre ?

Au temps où Œdipe était roi de Thèbes, Créon n’avait aucun rôle, ni politique ni militaire, à jouer, dans la cour puisqu’il n’était que le beau-frère du roi en exercice. Ses occupations quotidiennes n’avaient aucun rapport avec celles d’un futur roi. ‘’Il aimait

la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires.’’2 Créon n’était donc pas destiné à être roi. Mais à la mort des deux enfants d’Oedipe et comme il était l’homme le plus proche de la famille royale ‘’un matin, je me suis

réveillé roi de Thèbes.’’3

Il en est donc de Créon roi ce qui en est de mon père plombier. En effet, mon père peut être fonctionnaire, commerçant, paysan, avocat, garçon de café, marchand ambulant ou chômeur sans jamais être plombier. Mais il se trouve que ma mère qui s’est levée au

beau milieu de la nuit sur le bruit d’un écoulement de robinet, vient réveiller mon père pour lui demander de réparer la fuite. Et comme Créon, il dit dans sa langue ‘’Un matin, je me suis réveillé plombier’’. ‘’Ils disent que c’est une sale besogne, mais

si on ne la fait pas, qui la ferait ?’’ Mon père ne pouvait pas dire non, tout comme Créon. Il retrousse ses manches et avec les outils qu’il peut avoir dans sa trousse, il essai tant bien que mal et avec beaucoup de maladresse et de tentatives avortées de

réparer la fuite d’eau en réparant le robinet. Pourtant, mon père n’a jamais été un plombier et il ne s’y connait en rien à ce métier mais les circonstances l’ont obligé à le faire avec le peu de savoir qu’il a. Créon n’a jamais été préparé pour faire le métier

de roi, mais la mort des derniers enfants d’Œdipe l’ont contraint à le faire, avec le peu de savoir dont il dispose. Ni mon père, ni Créon n’ont donc été destinés à faire ce qu’ils ont consenti de leur propre gré à faire car ils ne pouvaient pas dire non.

De la même manière que Créon est devenu roi, mon père est devenu plombier de circonstance, d’où Créon est roi comme mon père est plombier.

1-Antigone, page 121

2-Antigon,e page 11

3-Antigone, page 78