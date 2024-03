L’ASSOCIATION DES AMIS DU VAL D’IFRANE LANCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR LA PRESERVATION DES RESDOURCES EN EAU A IFRANE

Mohammed Drihem

L’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la protection de l’environnement et l’écotourisme a lancé, récemment, une vaste campagne de sensibilisation et de conscientisation quant à l’importance de rationaliser l’utilisation de l’eau et d’en prévenir le gaspillage.

Lancée aux niveaux des établissements scolaires et des Quartiers et grands commerces de la ville d’Ifrane, cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à contenir la pénurie hydrique dans la province d’Ifrane.

Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens et citoyennes de la cité à l’importance de consommer l’eau de manière rationnelle afin de mieux lutter contre les comportements conduisant au gaspillage d’eau en choisissant des modes d’utilisation qui tiennent compte de la conservation et de l’économie de l’eau.

Elle s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures urgentes prises au niveau de la province d’Ifrane, pour faire face à la pénurie des ressources en eau à la suite de la réunion du comité provincial chargé de l’eau, présidé par le Gouverneur de la Province Abdelhamid El Mazid.

A cette occasion, l’Association des Amis du Val d’Ifrane avec le soutien des autorités locales a procédé à l’affichage d’affiches et de banderole au niveau de tous les quartiers d’Ifrane mettant en exergue la responsabilité citoyenne dans la sauvegarde de cette denrée.

Il est à rappeler que des comités de vigilance mixtes ont été installés aux niveaux des différents commandements pachaliks et annexes administratives composés des autorités locales, des communes et des services chargés de l’eau qui effectuent des visite des différents lieux et édifices publiques pour le contrôle de l’usage de l’eau.