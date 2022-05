FESTIVAL : IMILCHIL ACCUEILLE LE 4ème FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE DU 11 AU 14 AOUT 2022

Par Mohammed Drihem

Les Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux et Akhiam d’Imilchil pour le Développement économique et social organisent la 4ème Edition du Festival des Marocains du Monde du 11 au 14 Août 2022 à IMILCHIL.

Cette année nouvelle édition 2022 du Festival des Marocains du Monde sera marquée cette année par la participation du réseau des diasporas solidaires (FORIM) et le COSIM Nouvelle Aquitaine qui est un collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations invités par Mr Marghine Lhou, coordinateur de l’association SENS de Bordeaux en vue de prendre part à la cérémonie de remise de prix composés de Matériels de démarrage des activités des jeunes entrepreneurs d’IMILCHIL dont le cout global est estimé à un montant de 400.000 DH.

En plus des retombés économiques directes , selon Mr Lhou Marghine, ce festival des Marocains de monde a permis la mobilisation des compétences Marocaines Résident à l’Etranger ainsi que des bailleurs de fonds pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans la vallée d’IMILCHIL dont notamment et entre autres : Le Projet d’accompagnement des associations de Gestion de l’eau potable avec formation et équipement des plombiers au niveau de 16 villages et le Projet d’extension des réseaux d’eau potable au niveau de 08 villages qui sera lancé cet été 2022.

Pour cette édition 2022, les organisateurs tiennent à remercier la Fondation Hassan II pour la mise à disposition des bus depuis la 1ère édition du festival et souhaite la continuité de son soutien pour 2022 comme Ils souhaitent mobiliser d’autre partenaires pour renforcer la solidité de projet (CCME, le conseil provincial de Midelt…).

Au Programme de cette 4ème édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil : Des excursions au grand lac Isli, lac Tislit et à la grotte AKHIAM avec sa Cascade, ses Stalagmites , Stalactites et le pont naturelle, l’organisation cérémonie de Mariage traditionnelle d’Ait Hdiddou, visite de la coopérative du Jus et vinaigre de pomme, la Remise des Matériels aux jeunes entrepreneurs par COSIM, des ateliers d’échanges en plus d’activités Sportif VTT, animations, détente et des Soirée musicales nocturnes.

