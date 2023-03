Un rapport détaillé sur une rencontre pédagogique Autour du dispositif d’amélioration des apprentissages en fle.

Khalid Barkaoui



Les locaux de l’établissement scolaire privé Ahl Outat sis à la ville d’Outat Al Haj a abrité en cette journée dominicale du 12/02/2023 à partir de 10 heures une rencontre pédagogique sous l’œil vigilant de notre secrétaire général et la directrice pédagogique de ladite école.

Force est de reconnaître que cette rencontre a connu une affluence massive d’une quarantaine de bénéficiaires. Cette rencontre a abrité trois ateliers. Le premier atelier a été brillamment animé par l’enseignante du cycle primaire Sanaa Alhimar. L’exposé de la conférencière tourne autour du rituel de la lecture pour contribuer à la réussite scolaire des apprenants en langue française. A rappeler dans ce cadre que le ministère de tutelle a mis en œuvre les dispositions d’une circulaire ministérielle qui consiste à enraciner cette activité ritualisée pendant 10 minutes par séance en vue de créer l’habitude de lire chez les apprenants et à les encourager à feuilleter quotidiennement un livre afin d’étoffer leur répertoire lexical, enrichir davantage son capital structural et communicationnel. L’enseignante a passé en revue une série d’activités ludiques à même d’aider l’élève à rehausser son niveau linguistique. Parmi ces activités, on peut souligner :

⦁ Le domino, cueillir des fleurs, le jeu du disque, la corde à linge, les phrases imagées, le jeu de l’oie…

Le second atelier a été animé par notre confrère Zouhir Achiba, directeur d’établissement et doctorant de son état. Sa communication de haute volée a trait à la phonétique articulatoire du français. Le conférencier a focalisé l’attention sur la phonétique articulatoire et la description des phones en langue française, ensuite il a mis l’accent sur la typologie articulatoire des sons qui renferme la respiration, le larynx, le pharynx, le rôle du premier plan joué par la bouche et ses composantes incontournables à savoir les lèvres, les dents et la langue. Pour donner du tonus à son exposé, monsieur Zouhir a abordé l’API, les voyelles, les semi-voyelles, les consonnes, les semi-consonnes et le problème des voyelles à double timbre. Une occasion idoine pour mieux appréhender le e fermé, le ouvert, le a fermé, le a ouvert et j’en passe.



La communication a été clôturée par un atelier pratique pour amener les enseignants à mieux articuler, à transcrire en API les vers d’un poème de Raymond Queneau et à faire son découpage syllabique.

Le troisième atelier est inhérent au développement des compétences de base des apprenants en fle. Le conférencier Khalid Barkaoui a fait un focus sur le bilan inquiétant de notre système éducatif au niveau des tests de positionnement internationaux comme PISA/PIRLS/TIMSS et nationaux comme le PNEA 2019. Ces tests montrent que nos apprenants ont du mal à maîtriser les fondamentaux à savoir lire, écrire et parler cette langue étrangère. Pour surmonter ses difficultés, le professeur a proposé le process suivant :

L’OLD qui veut dire l’oral/ la lecture et la dictée. Chaque enseignant soucieux de développer les compétences de base de ses propres élèves est appelé à travailler ces trois disciplines comme un tout cohérent et comme une seule et unique discipline. Il entreprend la discipline de l’oral en travaillant la compréhension et l’explication. Le corpus obtenu sert de tableau de lecture pour amener les élèves en situation de difficultés d’apprendre à lire/ à déchiffrer les lettres, les syllabes, les mots et finalement les phrases. Ce dispositif sert de corpus pour la dictée. Une discipline écrite et visuelle qui requiert une importance capitale. Dans ce même ordre d’idées, la catégorisation des élèves est résolument recommandée pour mieux orienter l’action pédagogique.

Pour un développement efficace des compétences de base, l’enseignant a mis en avant l’importance de l’épellation, l’art oratoire, le théâtre, le conte et la chanson.

A la fin, les participants aux travaux de cet atelier se sont employés à répondre à trois questions :

Pourquoi nos écoliers ont du mal à lire, à parler et à écrire correctement ?

Quels sont les leviers d’amélioration à mettre en place pour peaufiner davantage la compétence orale, de la lecture et de la dictée ?

Quelle préconisation adoptée vis-à-vis des élèves en situation de handicap comme les dyslexiques, les autistes, les dysorthographiques… ?

Cette journée forte en échanges et en émotions a connu la présentation des comptes rendus en séance plénière.

Il n’en demeure pas moins vrai que cette rencontre a coïncidé avec la célébration de l’anniversaire de notre chef de file qui préside aux destinées de l’AMEF CP de Boulemane, Mohamed Bouguern. Une opportunité pour rendre un hommage appuyé à cet homme exceptionnel.

Le rapporteur : Khalid Barkaoui

Membre du CP de Boulemane