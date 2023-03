Khalid Barkaoui

C’est une personne ressource dotée de compétences professionnelles avérées, disposant d’une riche expérience, jouissant d’une aura irréprochable et disposée à encadrer des enseignants novices surtout après ce recrutement massif des cadres des AREF. Cette compétence qui a toutes les habiletés requises en termes de communication, d’interaction, d’écoute active, d’humilité, d’empathie, de valorisation de l’autre, de partage et de réflexivité est mieux placée pour assurer cette noble mission. Cet accompagnement se fait sous la supervision de l’inspecteur pédagogique.

Le ministère de l’éducation nationale a mis en place un nouveau mécanisme d’accompagnement et de formation par la pratique conformément aux dispositions de la note ministérielle 134/15 datée du 11/12/2015. Dans cette perspective, l’enseignant-accompagnateur a pour tâche de tendre la perche aux enseignants débutants afin de développer leurs compétences professionnelles et leur inculquer les astuces de la professionnalisation du métier.

Ces enseignants sont sélectionnés sur la base d’un projet et passeront devant les membres du jury exigeants et performants. Après les délibérations, les enseignants choisis entameront leurs missions qui s’assignent comme objectifs :

– Aider les nouveaux enseignants sur le plan pédagogique, didactique et psychologique.

– Aider les enseignants à identifier conjointement leurs difficultés professionnelles et proposer d’une façon concertée et collaborative des stratégies adaptées pour les aplanir.

– Prêter main forte aux enseignants qui ont du mal à aider les élèves en situation de difficultés d’apprendre où souffrant de troubles d’apprentissage :des élèves dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques…

– Partager les bonnes pratiques professionnelles et capitaliser sur les différentes expériences.

– Proposer des sessions de formation continue au profit des enseignants et assurer leur concrétisation sur le terrain.

– Encourager les enseignants à adopter des approches innovantes en particulier l’usage de l’outil informatique pour rehausser le niveau des apprentissages des apprenants.

Malgré l’importance de cette expérience, il s’est avéré que ce procédé n’a pas réussi à s’installer au sein de nos espaces scolaires.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane