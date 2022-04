Traitement d’un sujet argumentatif à structure simple ou complexe (reprise avec quelques ajouts)

Zaid Tayeb

L’examen régional du baccalauréat marocain s’appuie sur deux composantes distinctes : Comprendre et produire. La première à partir d’un ou de deux textes tirés de l’un ou de deux romans au programme, la seconde à partir d’un sujet argumentatif. Deux activités totalement distinctes et qui demandent des compétences différentes. La rédaction d’un texte, quel qu’il soit, est déterminée par la connaissance d’un code d’écriture propre à chaque type de texte. Raconter, décrire, expliquer, prescrire, analyser et argumenter sont des activités différentes qui exigent des traitements différents. Le texte argumentatif, objet de la composante de la production écrite, est le plus noble de tous les autres types de textes. Il mobilise la mise en œuvre de connaissances d’éléments de la connexité, de l’isotopie et de la cohésion,* éléments qui contribuent à sa cohérence (voir à ce propos mon article ‘’Les critères de la cohérence textuelle’’ sur ma page facebook ou sur le portail Oujdacity).

A l’inverse du sujet analytique qui s’appuie nécessairement sur une problématique comme point de départ, le sujet argumentatif, lui, ne demande pas plus qu’un point de vue argumenté, loin des artifices d’une problématique qui s’avère incertaine à appliquer et périlleuse à conduire.

Je vais tenter de montrer de quelle manière peut-être traité un sujet argumentatif, par un public jeune, notamment par les élèves des premières années du baccalauréat marocain.

EXERCICE 1

A-PLAN SIMPLE 1 :

Thème : la lampe à pétrole (source : la Boîte à Merveilles)

Thèse : Aspects négatifs de la lampe à pétrole

Point de vue : favorable à la thèse

I-Introduction : a- poser le problème : la lampe à pétrole

b-annoncer le plan : CONTRE/POUR

II-DEVELOPPEMENT : CONTRE

Arguments :-Risques d’incendie

-Dangers d’explosion

-Mauvaise odeur du pétrole

III-CONCLUSION : prise de position contre la lampe

B-PLAN SIMPLE 2

Thème : la lampe à pétrole (source : La Boîte à Merveilles)

Thèse : Aspects positifs de la lampe à pétrole

Point de vue : favorable à la thèse

I-INTRODUCTION : a-poser le problème : la lampe à pétrole

b-annoncer le plan : POUR/CONTRE

II-DEVELOPPEMENT : POUR

Arguments : -Meilleur éclairage que les autres moyens

-plus pratique : déplaçable

-signe de progrès et de modernité

III-CONCLUSION : prise de position pour la lampe

C- PLAN COMPLEXE

Thème : la lampe à pétrole (source : la Boîte à Merveilles)

Thèse : Aspects négatifs de la lampe à pétrole

Antithèse : Aspects positifs de la lampe à pétrole

I-INTRODUCTION : a-poser le problème : la lampe à pétrole

b-annoncer le plan : CONTRE/POUR

II-DEVELOPPEMENT

A-THESE: CONTRE

Arguments :-Risques d’incendie

-Dangers d’explosion

-Mauvaise odeur du pétrole

B-ANTITHESE: POUR

Arguments :- Meilleur éclairage que les autres moyens en usage.

-Plus pratique : déplaçable sans risques.

-Signe de progrès et de modernité.

III-CONCLUSION: AU CHOIX

a- synthèse : ni avec, ni contre (absence d’une prise de position)

OU BIEN

b-point de vue personnel ( Prise de position)

– Favorable à la thèse : CONTRE

OU BIEN

-Favorable à l’antithèse : POUR

EXERCICE 2

A- PLAN SIMPLE 1

Thème : Les graffitis : (source : le dernier Jour d’un Condamné)

Thèse : Aspects positifs des graffitis

Point de vue : favorable à la thèse

I-Introduction : a- poser le problème : les graffitis

b-annoncer le plan : pour/contre

II-Développement : point de vue favorable aux graffitis

Arguments : -un moyen d’expression

-un passe-temps (un loisir)

-une forme d’art

-un témoignage

III-Conclusion :

B-PLAN SIMPLE 2

Thème : Les graffitis : (source : le dernier Jour d’un Condamné)

Thèse : Aspects négatifs des graffitis

Point de vue : favorable à la thèse

I-Introduction : a-poser le problème : les graffitis

b-annoncer le plan : pour/contre

II-Développement : aspects négatifs des graffitis

Arguments : – Perte de temps

-actes de vandalisme

-appels à la violence et à la haine ; contenus vulgaires

III-Conclusion

C-Plan complexe

I-Introduction : a : poser le problème : les graffitis

b-annoncer le plan : pour/contre

II-Développement

A-Thèse : point de vue favorable aux graffitis

Arguments :- un moyen d’expression

-une forme d’art

-un témoignage

-un passe-temps

B-Antithèse : point de vue défavorable aux graffitis

Arguments :-acte de vandalisme

-appels à la violence et à la haine

-perte de temps

III-Conclusion :

a- synthèse : ni avec, ni contre (absence de prise de position)

OU BIEN

b-point de vue personnel ( Prise de position)

– Favorable à la thèse : POUR

OU BIEN

-Favorable à l’antithèse : CONTRE.

Voilà, me semble-t-il une façon de traiter un sujet argumentatif loin des artifices d’une problématique qui s’avère inadaptée à un type de texte dont la visée est de convaincre, de persuader ou de faire admettre.

Il convient de rappeler à ce propos que la problématique convient beaucoup plus au texte analytique qu’au texte argumentatif.

Zaid Tayeb