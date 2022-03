LE MAROC PARTICIPE A LA 6ème EDITION DE L’ECOLE ARABE D’ASTROPHYSIQUE DE L’UNIVERSITE DU QATAR

Après la réussite des Cinq premières éditions de l’Ecole Arabe d’Astrophysique organisées respectivement au Maroc (Marrakech 2016 et Ifrane 2017), au Liban (Beyrouth 2018), en Egypte (Al-Kottamia 2019) et la 5ème Edition en Ligne en 2020 à cause du COVID, l’Université du Qatar accueille la 6ème édition de l’Ecole Arabe d’Astrophysique du 12 au 18 mars 2022.

L’École ArAS d’Astrophysique est une initiative de l’Association Arabe d’Astronomie ( ArAS ) présidée par le Maroc en la personne du Professeur Zouheir Benkhaldoune Directeur de l’Observatoire de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech Sis à Oukaimeden. Elle a pour objectif de donner à des étudiants brillants et motivés, intéressés par l’astronomie, l’opportunité d’être formés par des astronomes professionnels internationaux en raison du manque de recherche en astronomie dans le monde arabe.

Cette 6ème édition de l’ArAs SfA-6 fournira une plate-forme pour le partage des connaissances en astrophysique, déclenchant des collaborations entre collègues astrophysiciens arabes et créant une forte communauté arabe professionnelle dans le domaine. Se basant sur l’expérience de la première école d’hiver arabe d’astrophysique (FAWSA) ; de la deuxième école d’hiver arabe d’astrophysique (AWSA-II) et de la troisième école ArAS d’astrophysique (ArAS SfA-3), le Programme d’ArAS SfA-6 porte cette année, principalement sur les différentes pratiques et compétences des astronomes professionnels.

Ce programme porte sur des Thèmes théoriques traitant de l’Observation d’objets géocroiseurs (NEO) et déterminations d’orbite et sur la Spectroscopie optique. Il porte aussi sur la Rédaction d’une proposition du Comment rédiger une proposition pour obtenir du temps d’observation dans des télescopes professionnels, comment obtenir des données à partir des archives du télescope et comment faire une observation professionnelle pour les thèmes sélectionnés, comment réduire les données à l’aide de Python, comment analyser les données photométriques et spectroscopiques et comment présenter enfin ses résultats dans un article scientifique ?

Pour le Président de l’Association Arabe d’Astrophysique Pr Zouheir Benkhaldoune, le choix de l’Université du Qatar pour l’organisation de cette 6ème édition de l’Ecole Arabe d’Astrophysique est dicté par le fait que l’astrophysique n’est pas encore enseignée dans cette Université en tant que spécialité sachant bien que parmi les objectifs de l’association c’est d’aller justement vers les pays où cette discipline de l’astrophysique n’est pas enseignée et ce, pour créer une stimulation chez les jeunes étudiants pour qu’ils puissent faire leurs carrière dans l’astronomie.

Deux principales thématiques ont été fixées pour cette nouvelle édition de l’école avait-il précisé. Il s’agit de la thématique qui concerne les exoplanètes et la manière de les détecter et caractériser leurs atmosphères et, la thématique relative à la météorologie de l’espace de plus en plus importante de nos jours à cause des évènements intenses qui peuvent arriver dans l’environnement entre le soleil et la terre et qui peuvent perturber les communications satellitaires.

A noter enfin que la délégation marocaine participante a cette 6ème édition de l’école Arabe d’Astrophysique du Qatar est composée des Professeurs Zouheir Benkhaldoun de l’UCA directeur de l’observatoire d’Oukaimeden et Hassan Darhmaoui professeur de Physique et astronome amateur à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et de deux étudiantes

Mohammed Drihem