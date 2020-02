tayeb zaid / oujdacity.net

La violation de la note 137 par les professeurs de français

Cet article a été publié sur le portail Oujdacity le 1/2/2012, nous sommes en 2020 et il est toujours d’actualité à cause du manque de rigueur et de l’insouciance des personnes concernées : inspecteurs et professeurs de français de manière conjointe. J’ai voulu le remodeler pour le rendre plus actuel, j’ai bien vite renoncé à cette entreprise car il l’est peut-être encore bien plus bien qu’il soit vieux de 8 ans. Je le republie comme si je venais de l’écrire à l’instant dans le but de faire agir ceux qui à qui il est destiné.

Dans le cadre de l’allègement des programmes de français des classes des premières années du baccalauréat, le ministère de l’éducation nationale a réduit le nombre des œuvres au programme de quatre à trois. De ce fait, ‘‘La Planète des Singes’’ qui constituait le second module a été supprimée et l’ordre des modules manipulé. En effet, la note 137 du 23 septembre 2009 réorganise les modules de la manière suivante :

-Module 1 : un roman autobiographique : ‘’La Boîte à Merveilles’’ de Ahmed Séfrioui.

-Module 2 : une tragédie moderne : ‘’Antigone’’ de Jean Anouilh.

-Module 3 : un roman à thèse : ‘’ Le dernier jour d’un condamné’’ de Victor Hugo.

Mais ce qui est consternant, c’est que Onze ans après l’émission de la note 137, beaucoup de professeurs de français continuent toujours, par ignorance, par insouciance ou par défi, à appliquer l’ordre des modules prescrit par les orientations pédagogiques de 2007, sans ‘’La Planète des Singes’’. Si le défi est acceptable puisqu’il émane d’une conscience raisonnée, l’insouciance et l’ignorance sont blâmables dans une profession qui exige la rigueur dans l’application des orientations et recommandations. Si certains professeurs de français n’en font qu’à leur tête dans certains lycées, dans d’autres, et par un commun accord, ils s’accordent à prendre parti contre la note 137 puisqu’ils se sont mis d’accord pour adopter leur propre itinéraire en modifiant l’ordre des modules deux et trois. L’ijtihad* est banni en présence des textes, disent les exégètes en matière de théologie. Or, la note 137 est une feuille de route pour l’ensemble des professeurs de français du Maroc. Donc son application n’est sujette à aucune concertation de la part des professeurs à qui je demanderais volontiers de se mettre à la place de l’un de leurs élèves qui changerait de lycée. Je vous laisse imaginer le scénario.

De là, je m’adresse aux inspecteurs de français, si toutefois il en reste quelqu’un et qui soit à l’écoute, après les départs à la retraite laissant leurs postes vacants, pour leur demander de se manifester pour remettre les égarés sur le droit chemin. Si les choses vont comme elles vont, on en serait peut-être arrivé à parler avec beaucoup de regret ou de soulagement du dernier inspecteur comme on avait parlé du dernier des Mohicans.

*Effort de réflexion