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القرعة كأس أفريقيا « كان 2025 » بالمغرب، ضعت المنتخب الوطني المغربي إلى جانب كل من مالي وزامبيا والقمر

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1- المجموعة الأولى المغرب إلى جانب كل من مالي وزامبيا والقمر،


2- المجموعة الثانية تضم كلا من مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا والزيمبابوي،
3- المجموعة الثالثة التي تتشكل من نيجيريا وتونس وأوغاندا وتانزانيا،
4- المجموعة الرابعة التي تتكون من السنيغال والكونغو الديمقراطية وبينين وبوتسوانا،
5- المجموعة الخامس التي تضم كلا من الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان،
6- المجموعة السادسة التي تتشكل من كوت ديفوار والكامرون والغابون والموزنبيق.

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