القرعة كأس أفريقيا « كان 2025 » بالمغرب، ضعت المنتخب الوطني المغربي إلى جانب كل من مالي وزامبيا والقمر

1- المجموعة الأولى المغرب إلى جانب كل من مالي وزامبيا والقمر،



2- المجموعة الثانية تضم كلا من مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا والزيمبابوي،

3- المجموعة الثالثة التي تتشكل من نيجيريا وتونس وأوغاندا وتانزانيا،

4- المجموعة الرابعة التي تتكون من السنيغال والكونغو الديمقراطية وبينين وبوتسوانا،

5- المجموعة الخامس التي تضم كلا من الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان،

6- المجموعة السادسة التي تتشكل من كوت ديفوار والكامرون والغابون والموزنبيق.