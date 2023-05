Petite réflexion sur les sujets à caractère argumentatif

Zaid Tayeb



Les orientations pédagogiques relatives à l’enseignement de la langue française dans le cycle qualifiant définit de manière très précise les limites de la production écrite dont elles disent ce qui suit :’’ Cette composante (celle de la production écrite) cible la production d’un texte argumentatif à partir d’un sujet donné. Ce sujet doit être en rapport avec l’un des thèmes traités dans une ou plusieurs œuvres au programme, sans être une dissertation littéraire.’’

Que faut-il donc retenir de cette directive dont le dessein est de cadrer les différents acteurs à savoir celui qui l’enseigne, celui à qui elle est enseignée, celui qui l’évalue ?

Deux points sont évoqués : la typologie et la thématique, le contenant et le contenu, la forme et le fond, l’habit et le corps.

Il y aurait en définitive une et une seule constante pour une infinité de variantes. Comme, en gros, les types de textes sont réduits au nombre de cinq, les thèmes qui peuvent être traités dans le cadre de chacun d’eux sont innombrables. Pour ce qui concerne l’examen régional de français du baccalauréat marocain, le type de textes dans lequel il a été donné aux candidats de s’exprimer est l’argumentatif, le plus noble et le plus expressif de tous les autres types. Il n’est plus question de raconter, de décrire, d’informer, d’enjoindre ni encore moins d’analyser comme certains font mais d’exposer son point de vue au moyen d’arguments. Comme les arguments ne sont ni vrais ni faux, on doit donc les considérer par leur force de persuasion, et leur justesse par rapport à d’autres arguments dans l’espace desquels il s’insère. Le choix de l’argument se mesure donc par son caractère de pertinence.

J’entends certains dire autour de moi que le sujet argumentatif est trop difficile pour les élèves des premières années. Je leur réponds ici, comme je l’ai déjà fait plusieurs fois autour d’une table de café, qu’il vaut mieux avoir affaire à l’argumentatif qu’au descriptif par exemple. Le texte argumentatif est un et un seul alors que le texte descriptif est pluriel : décrire une personne (physique, morale, vestimentaire), un lieu ( une multitude de tableautins introduits par une multitude d’indicateurs de lieux), un objet (formes, couleurs, matières…) une scène animée ( bruits, odeurs, saveurs, spectacles, contacts, dynamisme, statisme) …

J’entends également souvent dire que l’introduction d’un texte argumentatif doit être formulée au moyen d’une série de questions qu’ils nomment problématique. C’est un joli mot, j’en conviens, si seulement la problématique convient au type de texte dont nous parlons. Je l’ai déjà dit quelque part et je le dis et le répète ici que la problématique s’ajuste peu, mal ou pas du tout au texte argumentatif. Le seul sujet qui s’apparente à l’argumentatif mais qui relève de l’informatif-explicatif, auquel elle convient avec force et autorité, est le sujet à caractère analytique où les questions ‘’quelles sont les causes, les conséquences et les solutions’’ s’imposent.

Je vais essayer de voir comment appliquer ce que je viens de dire à un sujet argumentatif qui peut être traité de manière simple ou complexe.

SUJET 1 emprunté à un examen régional de Tétouan-Tanger-Houceima 2020.

Sujet en rapport avec Antigone ( acte d’agressivité d’Hémon contre son père dans la scène de la caverne de Hadès) . Je le reprends avec ses insuffisances de formulation.

SUJET : certains enfants se montrent agressifs à l’égard de leurs parents, les culpabilisent et les tiennent pour responsables de leurs malheurs et leurs échecs.

Qu’en pensez-vous ?

Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l’aide d’arguments pertinents et d’exemples précis.

I-Plan à structure simple

A-Les parents sont responsables des malheurs et des échecs de leurs enfants.

1-Introduction : a-poser le problème :- l’agressivité des enfants à l’égard de leurs enfants.

b-annoncer le plan : -Les parents sont responsables des malheurs et des échecs de leurs enfants.

-Les parents ne sont pas responsables….

2-Développement : Ce qui est dit des parents : ils sont responsables des malheurs et des échecs de leurs enfants

Argument- problèmes conjugaux : disputes fréquentes entre le père et la mère.

-divorce : séparation des parents et rupture avec l’un d’eux.

-Abandon et négligence par le père du foyer familial : café, amis

-manque d’intérêt pour les enfants : scolarité,

-violence des parents contre leurs enfants : physiques, verbales…

3-Conclusion : ce que je pense des parents : l’exemple d’Hémon et Polynice qui frappent leur père ne me concerne pas. Les parents ont besoin de respect et d’obéissance.

B- Les parents ne sont pas responsables des problèmes et des échecs de leurs enfants.

1-Introduction : a : poser le problème : l’agressivité des enfants à l’égard de leurs parents

b- les parents ne sont pas responsables des problèmes et des échecs de leurs enfants.

2-Développement : Ce qui est dit des parents : ils parents ne sont pas responsables des problèmes et des échecs de leurs enfants.

Arguments : -Les mauvaises fréquentations : dis moi avec qui tu vas, je te dis qui tu es.

-La paresse et l’insouciance scolaires : abandon scolaire…

-La manipulation du téléphone portable au détriment de leurs études : échecs scolaires

-L’absence d’esprit d’initiatives personnelles, d’autonomie et d’horizons et de buts ou objectifs à atteindre … : naissance de la passivité à faire face aux problèmes de la vie…

3-Conclusion : Ce que je pense des enfants qui accusent leurs parents de leurs problèmes et de leurs échecs tout en se montrant agressifs à leur égard.

II- Plan à structure complexe :

1-Introduction : a-poser le problème :- l’agressivité des enfants à l’égard de leurs enfants.

b-annoncer le plan : -Les parents sont responsables des malheurs et des échecs de leurs enfants.

-Les parents ne sont pas responsables des malheurs et des échecs de leurs enfants

2-Développement

a-Thèse : Les parents sont responsables des problèmes et des échecs de leurs enfants.

Argument- problèmes conjugaux : disputes fréquentes entre le père et la mère.

-divorce : séparation des parents et rupture avec l’un d’eux.

-abandon et négligence par le père du foyer familial : café, amis, sorties…

-manque d’intérêt pour les enfants : enfants abandonnés seuls face à leur sort…

b-Antithèse Les parents ne sont pas responsables des problèmes et des échecs de leurs enfants.

Arguments : -Les mauvaises fréquentations : dis moi avec qui tu vas, je te dis qui tu es.

-La paresse et l’insouciance scolaires : abandon scolaire

-La manipulation du téléphone portable au détriment des études : échecs scolaires.

-L’absence d’esprit d’initiatives personnelles, d’autonomie, d’horizons et de buts ou objectifs à atteindre… : naissance de la passivité à faire face aux problèmes de la vie…

3-Conclusion : sous forme de synthèse ou de point de vue personnel : toutefois, dénoncer l’agressivité, sous toutes ses formes, des enfants contre leurs parents.

SUJET 2 emprunté à un examen régional de l’académie de béni Melle-Khénifra, session de juin 2016

Le thème est en rapport avec ‘’le Dernier jour d’un condamné’’ : chapitres XVIII et XIX

SUJET : Votre lycée célèbre la journée mondiale de la gentillesse. A cette occasion, on organise un concours du meilleur article sur la question suivante : ‘’La gentillesse est-elle une qualité ou défaut ?’’

Pour participer à ce concours, rédigez un article dans lequel vous exprimez votre point de vue à ce sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis.

I- Plan à structure complexe :

1-Introduction : a-poser le problème : la gentillesse.

b-annoncer le plan : -la gentillesse est une qualité.

-la gentillesse est un défaut.

2-Développement

a-Thèse : la gentillesse est une qualité

Arguments : – tisser de solides liens d’amitié dans un milieu où prévalent l’égoïsme et l’intérêt personnel.

-diminuer le stress que peuvent provoquer le travail, les problèmes de famille, la sédentarité..

-garder un bon moral dans un environnement hostile et agressif.

–

b-Antithèse : La gentillesse est un défaut

Arguments :- La sagesse populaire dit :’’trop bon, trop con’’. L’excès de bonté est de gentillesse est mauvais

-Elle peut être interprétée par certains comme un signe de faiblesse qu’ils exploitent à leur profit

-les gens gentils peuvent s’exposer à des scènes de vexation, de moquerie, de dévalorisation.

3-Conclusion : synthèse /point de vue personnel

II-Plan à structure simple.

A-La gentillesse est une qualité

1-Introduction : a-poser le problème : la gentillesse

b-annonce le plan :-la gentillesse est une qualité

-la gentillesse est un défaut

2-Développement : la gentillesse est une qualité

Arguments : – tisser de solides liens d’amitié dans un milieu où prévalent l’égoïsme et l’intérêt personnel.

-diminuer le stress que peuvent provoquer le travail, les problèmes de famille, la sédentarité.

-garder un bon moral dans un environnement hostile et agressif.

3-Conclusion : point de vue personnel exprimé par un verbe d’opinion allant dans le sens du développement.

B-La gentillesse est un défaut

1-Introduction : a-poser le problème : la gentillesse

b-annonce le plan :-la gentillesse est une qualité

-la gentillesse est un défaut

2-Développement : la gentillesse est un défaut

Arguments :- La sagesse populaire dit :’’trop bon, trop con’’. L’excès de bonté est de gentillesse est mauvais

-Elle peut être interprétée par certains comme un signe de faiblesse qu’ils exploitent à leur profit

-les gens gentils peuvent s’exposer à des scènes de vexation, de moquerie, de dévalorisation.

3-Conclusion : point de vue personnel exprimé par un verbe d’opinion allant dans le sens du développement.

Je crois avoir dit de la manière la plus claire et avec les mots les plus simples ce qu’il faut faire pour rédiger un texte à caractère argumentatif. La plupart des sujets offrent aux candidats la possibilité de les traiter de manière simple et de manière complexe. Toutefois, d’autres, au contraire, et que je considère comme pervers, n’offrent pas cette possibilité.

Exemple 1 : Casa-Settat 2019

Sujet : De nos jours, certains jeunes se montrent méchants, agressifs, voire insultants vis-à-vis de leurs parents et des personnes âgées.

Trouvez-vous ce comportement normal ?

Ce genre de sujet n’offre pas aux candidats la possibilité de choisir entre le plan à structure complexe avec une thèse et une antithèse, et le plan à structure simple avec ses deux volets : comportement normal# comportement anormal. Ils sont obligés de produire leur rédaction dans le cadre d’un plan à structure simple en écartant ‘’le comportement NORMAL’’. Ce genre de sujets, malheureusement fréquents dans nos examens régionaux, bride les candidats.

Zaid Tayeb