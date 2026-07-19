Festival International d’Ifrane : La 8ème édition sous le signe de la culture, de l’environnement et du développement durable

Mohammed Drihem

Ifrane, Juillet 2026 – L’Association Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement (FISED) a annoncé l’organisation de la 8ème édition du Festival International d’Ifrane. Un rendez-vous culturel majeur qui se tiendra du 25 au 28 juillet 2026 dans la « Perle du Moyen Atlas ».

Selon Abdelkader Al Mouaziz, Président l’AFISED, ce festival « constitue un rendez-vous annuel pour célébrer la diversité culturelle, artistique et naturelle dont regorge la ville d’Ifrane ».Un programme « riche et varié » pour rayonner au national et à l’international

D’après lui ; cette édition a été conçue pour « renforcer les échanges culturels et l’ouverture sur les différentes expériences artistiques », tout en « mettant en valeur la place d’Ifrane en tant que destination culturelle et touristique de choix ».

« Les visiteurs du festival profiteront de diverses animations comprenant des soirées artistiques, des activités culturelles, des manifestations sportives, des ateliers environnementaux et de sensibilisation, ainsi que des événements destinés aux enfants et aux familles », précise Abdelkader Al Mouaziz. Cette vision vise à faire du festival « un espace alliant culture, sport, environnement et développement durable » a-t-il conclu.

Pour sa part, Nabil Jay Directeur artistique du festival, a dévoilé au Journal la programmation des quatre grandes soirées artistiques prévues sur la Place de la Couronne du 25 au 28 juillet 2026 sous le signe de la diversité et de la valorisation des couleurs musicales marocaines ajoutant que cette édition ambitionne de rassembler tous les publics autour d’un plateau d’artistes de renom.

Selon lui ; le festival s’ouvrira sur une soirée dédiée au Chaâbi avec à l’affiche : le groupe Abidat Rma, Saida Titrit, Nadia Laaroussi, figure emblématique du Chaâbi de l’Oriental, l’artiste Walid Rahmani et la star du Raï marocain Sami Ray. Une ouverture festive et populaire pour lancer les festivités.

La deuxième soirée ajouta-t-il ; mettra en avant la richesse du patrimoine musical marocain avec Groupe Erroukba Ahl Salam, Hafid Elyounsi et Ikram Elfilalia. La soirée sera également marquée par la présence de Stormy et de la grande star de la chanson populaire Abdallah Daoudi.

Décrite par le directeur artistique comme « le cœur du festival », la 3ème soirée sera la plus éclectique qui réunira des couleurs musicales marocaines authentiques, le Chaâbi et la musique moderne avec : Zina Atlas, le groupe Tiziwite, les artistes Rafie, Ahouzar, Hatim Idar et la star du Rap Muslim. Un mélange de tradition et de modernité qui reflète la diversité de la scène marocaine actuelle.

La soirée de clôture d’après Nabil Jay ; s’annonce exceptionnelle et le public aura rendez-vous avec la Symphonie Ahidouss, l’artiste Yamna El Omrani, et surtout avec la grande star Asmaa Lamnawar et le groupe Aroma Flamenco. L’artiste Badr Ouabi, devenu « un enfant du festival » selon Nabil Jay, sera également de la partie pour apporter « une vraie valeur ajoutée » à cette dernière soirée. Une programmation pour « envoyer les couleurs de la musique marocaine ».

Pour Nabil Jay, l’objectif de cette 8ème édition est clair : « véhiculer les couleurs de la musique moderne, traditionnelle et les rythmes », tout en accueillant des artistes qui participent pour la première fois au festival. « Nous voulons que la ville d’Ifrane vive au rythme du festival et que le public profite pleinement de l’ambiance de cette édition », a-t-il conclu.

Avec ce plateau 100% marocain, le Festival International d’Ifrane confirme son rôle de vitrine de la création artistique nationale et de rendez-vous incontournable de l’été dans la « Suisse du Maroc ».