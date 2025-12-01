2ème édition du

Congrès International de la Logistique (CIL-25)

Sous le thème :

« REPENSER LA CHAÎNE LOGISTIQUE : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Congrès International de la Logistique (CIL-25)

Dans un monde globalisé et incertain, la logistique et la supply chain passent par une période de mutations et de transformations sans précédent, marquée par plusieurs perturbations systémiques : des guerres géopolitiques ; des avancées technologiques rapides et des pressions écologiques croissantes. Le système logistique global joue un rôle crucial dans la performance des entreprises et la fluidité des échanges internationaux depuis longtemps. Actuellement, la communauté scientifique pousse à repenser la chaine logistique à l’ère des chocs et des incertitudes : pandémie de COVID-19 ; blocage du canal de Suez ; guerre en Ukraine ; tensions sino- américaines, inflation des coûts énergétiques et événements climatiques extrêmes.

Ces perturbations ont mis en évidence la vulnérabilité des chaines d’approvisionnement mondiales, où une perturbation localisée peut déclencher une chaine de répercussions s’étendant sur plusieurs continents (Ivanov & Das, 2020). En réponse à ces défis, les organisations gouvernementales et privées réévaluent les cadres de leurs chaines d’approvisionnement afin d’adopter des méthodes moins vulnérables aux risques, plus flexibles et plus concentrées géographiquement. Par conséquent, on observe de plus en plus une tendance à la délocalisation partielle de certaines unités de production vers des lieux voisins, ainsi qu’une diversification accrue des sources d’approvisionnement.

En outre, l’évolution rapide des technologies numériques dans le secteur remanie complètement les méthodes opérationnelles. Des technologies comme la blockchain, les solutions de l’Internet des objets (IoT), les jumeaux numériques et l’intelligence artificielle permettent un suivi en temps réel, une évaluation et une prédiction des risques complexes et l’automatisation des fonctions logistiques (Queiroz et al., 2022). Cela permet de créer des chaines d’approvisionnement « intelligentes » ayant la capacité de s’adapter en temps réel à des conditions changeantes.

Dans le même temps, les défis environnementaux poussent les organisations logistiques à reconfigurer leurs contextes opérationnels, avec la nécessité de minimiser les émissions de dioxyde de carbone, de passer à des sources d’énergies renouvelables, de rationaliser les processus pour minimiser les pertes et d’adopter des protocoles de logistique circulaire. Les systèmes réglementaires mondiaux, représentés par le Green Deal Européen et les objectifs de l’organisation maritime internationale en matière de transport maritime, exigent des organisations qu’elles améliorent la durabilité de leurs chaines d’approvisionnement (Gattorna, 2020).

Au Maroc, le secteur logistique connait une transformation profonde, portée par la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique 2030. L’essor des zones industrielles, des parcs logistiques et des hubs portuaires modernes comme Tanger Med et des projets structurants comme Nador West Med témoigne de la volonté du Royaume de s’imposer comme une plateforme logistique euro-africaine.

Ce congrès propose un espace de dialogue et de partage d’expériences entre les intervenants de la logistique, les sociétés, les responsables politiques, les chercheurs et les spécialistes du développement durable. Il exposera les pratiques exemplaires, les technologies de pointe et les stratégies efficaces pour favoriser la durabilité et l’efficience opérationnelle de la chaine d’approvisionnement au Maroc. Le but ultime est de produire des idées.

Participez à notre congrès « Repenser la chaine logistique : développement durable et efficacité opérationnelle

» pour contribuer à une démarche collective visant à élaborer un futur logistique davantage responsable, performant et en harmonie avec l’environnement. Ensemble, nous bâtirons une communauté plus dévouée qui orientera le progrès de la chaine d’approvisionnement en incorporant les concepts du développement durable et en optimisant la performance opérationnelle.

Objectifs du congrès

⦁ Favoriser le dialogue entre le monde académique et les professionnels du secteur de la logistique et du Supply Chain.

⦁ Mettre en lumière les tendances émergentes et technologies innovantes dans le domaine.

⦁ Valoriser les initiatives nationales (comme la stratégie portuaire du Maroc, la digitalisation des procédures douanières, etc.).

⦁ Réfléchir à des logistiques régionales adaptées à la transition écologique et à la transformation digitale.

Axes du congrès :

Organisé par l’Ecole Nationale de commerce et de Gestion Oujda, le congrès est ouvert à tous les travaux qui fournissent une base solide pour explorer les différentes facettes de la logistique durable et de l’efficacité opérationnelle. Ils permettront d’aborder des sujets variés, d’encourager les échanges d’idées et de favoriser des discussions approfondies sur la manière de repenser la chaine logistique dans le contexte actuel.

Thématiques proposées :

1. Supply Chain durable et écoresponsable :

⦁ Réduction de l’empreinte carbone logistique

⦁ Logistique circulaire et économie verte

⦁ Certifications et normes environnementales

2. Logistique portuaire intelligente :

⦁ Smart ports & IoT

⦁ Digitalisation des processus douaniers et portuaires

⦁ Intégration port-ville : logistique urbaine et durabilité

⦁ Système communautaire portuaire (PCS)

3. Logistique Sportive : défis et opportunités pour la Coupe du Monde

⦁ Planification logistique d’un Méga-événement sportif

⦁ Gestion des infrastructures sportives

⦁ Transport et Mobilité Urbaine.

4. Digitalisation et automatisation de la Supply Chain

⦁ Blockchain pour la traçabilité logistique

⦁ Big Data & IA pour l’optimisation des flux

⦁ Jumeaux numériques et simulation de chaines logistiques.

5. Logistique humanitaire et gestion des crises :

⦁ Résilience des Supply Chain face aux catastrophes

⦁ Leçons post-Covid-19 pour la logistique mondiale

⦁ Logistique des vaccins, médicaments et équipements médicaux.

6. Logistique de distribution & Marketing :

⦁ Supply chain agile face aux comportements d’achat instables

⦁ Innovations en livraison urbaine : drones, lockers, etc.

⦁ Défis de la logistique inverse (retours produits)

⦁ Relation client & logistique dernier kilomètre.

7. Innovations de service et logistique durable :

⦁ Servicisation de la logistique

⦁ Co-innovation entre acteurs logistique (3PL, Clients, Fournisseurs…)

⦁ Innovation organisationnelle et numérique dans les chaines logistiques durables.

1. Logistique Hospitalière et gestion des flux de Santé :

⦁ Optimisation de la chaine d’approvisionnement en milieu hospitalier

⦁ Digitalisation des processus logistiques dans les établissements hospitaliers

⦁ Logistique en situation d’urgence.

La liste des axes de recherche proposée dans l’appel à communication est indicative et non exhaustive. Les chercheurs sont donc encouragés à soumettre des propositions abordant d’autres thématiques pertinentes, en lien avec la problématique générale du colloque.

Les doctorants dont la recherche s’inscrit dans l’un des axes du congrès sont invités à présenter l’état d’avancement de leurs travaux de recherche dans le cadre d’ateliers doctoraux. Il est important de mentionner « état d’avancement » dans les titres des mails de soumissions.



Organisation du Congrès.

Coordonnateurs du congrès :

⦁ BENRREZZOUQ Rhizlane : Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, UMP, Oujda.

⦁ BENSFIA Chafik : Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, UMP, Oujda.

Comité d’organisation :

⦁ ABBAD Hicham – FLCE, Université de Nantes, France

⦁ AIT LHASSAN Imad – ENSA, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

⦁ ALAOUI Majda – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ ALLA Lhoussaine – ENSA, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

⦁ BELAMHITOU Mahmoud – ENCG, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ BENRREZZOUQ Rhizlane – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENSFIA Chafik – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENTALHA Badr – ENCG, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

⦁ BOURKHA Bilal – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BEKKARI Mahassine – ESCG Tanger, Maroc

⦁ BOUTACHKOURT Fatimazahrae, ESCG Tanger, Maroc

⦁ CHRAIBI Abdeslam – ENCG, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ DOUIRI Khadija – EST, Université Mohammed Premier Oujda

⦁ GALLOUJ Camal – Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13), France

⦁ GALLOUJ Nizar – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ EZZAHER Rihab – ESCG Tanger, Maroc

⦁ FASLA Lamiaa – EHEI, Journaliste et agent d’auteurs, entrepreneur

⦁ MAGHNI Ahmed – ENCG, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ MARSOU Yasmine – ESCG Tanger, Maroc

⦁ MOKHTARI Nour EL Houda – Interdisciplinaire de Recherche et Applications en Management (LIRAM), ENCG Oujda, Maroc

⦁ NEJMA Maryam – ESCG Tanger, Maroc

⦁ OURIACHI Nisrine – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ QARROUTE Sana – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

Comité Scientifique :

⦁ ABADA Bonaventure – Université de Dschang, Dschang, Cameroun

⦁ ABBAD Hicham – FLCE, Université de Nantes, France

⦁ AIT LHASSAN Imad – ENSA, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

⦁ ALAOUI Majda – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ ALIOUAT BOUALEM – Université Côte d’Azur, Nice, France

⦁ ALLA Lhoussaine – ENSA , Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

⦁ BELAMHITOU Mahmoud – ENCG, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ BENRREZZOUQ Rhizlane – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENSFIA Chafik – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENSGHIR Afaf – EST, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENTALHA Badr – ENCG, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

⦁ BERRICHI Abdelouahed – FSJES, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENSEBAA Faouzi – Université Paris Nanterre, Nanterre, France

⦁ BOUBKER Omar – FP, Université Abdelmalek Essaâdi, Larache, Maroc

⦁ BOURKHA Bilal – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENJANA Hajar – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ BENTAHILA Abdelali – ESCG Tanger, Maroc

⦁ BENNOUNA Az El Arab – ESCG Tanger, Maroc

⦁ BENATIYA ANDALOUSSI Manal, FPSB Université Chouaib Doukkali, Maroc

⦁ CHETIOUI Youssef – Université Al Akhawayn, Ifrane, Maroc

⦁ CHRAIBI Abdeslam – ENCG, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ DOUIRI Khadija – EST, Université Mohammed Premier Oujda

⦁ DIOP Mahmouth – Direction Régionale de Développement, Kaolack, Sénégal

⦁ DJELLAL Faridah, Université de Lille 1, France.

⦁ ELAMRANI Rim – Faculté de Médecine UMP, Oujda.

⦁ EL BAHRAOUI Hanane – Brest Business School, Université de Bretagne Occidentale, Brest, France

⦁ EL FASSI Samia – ESCG Tanger, Maroc

⦁ EL FELAHI Rachid – Consultant, (Sciences de gestion, logistique, marketing, etc.), Maroc

⦁ EL HILA Rachid – EST, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ EL KADIRI BOUTCHICH Driss – EST, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ EL YAMANI Rachida – FSJES de Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

⦁ FIKRI Khalid – FSJES, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ FILAHI Rachid – ESCG Tanger, Maroc

⦁ GALLOUJ Camal – Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13), France

⦁ GALLOUJ Faiz – Université de Lille, Lille, France

⦁ GALLOUJ Nizar – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ KETTANI Jaafar – ENCG, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ KOUAYEP Bertin Leopold – ESCG, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun

⦁ LAHRACH Rahhal – EST, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ MALAININE Hind – ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

⦁ MERBOUH Kaoutar – FSJES, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ MOUALLIM Issam – ENCG, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ NGUEULIEU Élias Perrier – ESCG, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun

⦁ OULAD SEGHIR Khalid – FSJES, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger, Maroc

⦁ OURIACHI Nisrine – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ QARROUTE Sana – ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

⦁ TALKHOUKHT Doha, faculté de gestion Settat.

⦁ SOPARNOT Richard – Directeur de l’ESC Clermont -Ferrand France.

⦁ TEMSAMANI Ibrahim- ESCG Tanger, Maroc

Comité d’organisation junior :

⦁ GUEROUANE Alaedin – ENCG, UMP, Oujda.

⦁ ASSOUMOU MVE NGONGA L.S – Laboratoire de Recherche en Management stratégie et Gouvernances (LARSMAG-ENCGT).

⦁ BEKKAOUI Abdelghani – Equipe de recherche en comptabilité, Finance, contrôle de gestion et ingénierie des ressources humaines, ENCG, Oujda.

⦁ BELKADDAD Anas, ENCG, UMP, Oujda.

⦁ BENABDELLAH Nouhaila – Laboratoire de recherche Management Stratégie et Gouvernances (LARSMAG-ENCGT).

⦁ BOUGRINE SARRA – équipe de recherche en Entreprenariat, Stratégie et Contrôle Audit (ERESCA-ENCGO).

⦁ CHAANOUN Jihane – Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche et Applications en Management, ENCG, Oujda.

⦁ DERFOUFI GHITA – Laboratoire de recherche Management Stratégie et Gouvernances (LARSMAG-ENCGT).

⦁ EL HILALI Mohammed – (ERESCA-ENCGO), équipe de recherche en Entreprenariat, Stratégie et Contrôle Audit.

⦁ FASHI Leila – UMP, Oujda.

⦁ KHATTOU Mohammed – (ERESCA-ENCGO), équipe de recherche en Entreprenariat, Stratégie et Contrôle Audit.

⦁ KANDILI Ikram – équipe de recherche en Entreprenariat, Stratégie et Contrôle Audit (ERESCA-ENCGO).

⦁ KHARRAKI Abdelkoddous – ENCG, UMP, Oujda.

⦁ OUALI Mehdi – Equipe de recherche en comptabilité, Finance, contrôle de gestion et ingénierie des ressources humaines, ENCG, Oujda.

⦁ ZARI Yassir – Equipe de recherche en entrepreneuriat, Stratégie, et controle Audit

(ERESCA-ENCGO)