Le Festival International d’Ifrane : Une 7ème Édition Placée sous le Signe de l’Eau et du Développement

Mohammed Drihem

Le Festival International d’Ifrane revient pour sa 7ème édition, du 23 au 26 juillet 2025, avec un thème ambitieux : « L’eau, source de vie et enjeu de développement ». Organisé par l’Association Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED), en partenariat avec plusieurs institutions locales et régionales, cet événement culturel et artistique promet d’être une expérience unique et enrichissante.

Le festival propose une programmation riche et variée, avec des concerts de musique, des activités culturelles, environnementales et artistiques, des carnavals pour les enfants, un concours national de cuisine marocaine et une journée d’étude sur « l’économie de l’eau ». Les visiteurs pourront également assister à des spectacles de danse et de musique traditionnelles, ainsi qu’à des performances de jeunes talents marocains.

En plus des activités artistiques et culturelles, le festival propose également des activités sportives, telles que des tournois de volley-ball, de basketball 3×3 et de badminton, ainsi que des marches sportives et des courses de l’eau. Ces activités visent à promouvoir l’esprit sportif et la sensibilisation à l’importance de l’eau et de l’environnement.

Le Festival International d’Ifrane est une occasion unique de célébrer la culture et le patrimoine marocains, avec des performances artistiques et des activités qui reflètent la richesse et la diversité de la culture marocaine. Les visiteurs pourront découvrir les traditions et les coutumes marocaines, ainsi que les différents aspects de la culture amazighe.

Le Festival International d’Ifrane est un événement incontournable pour les amateurs de culture, d’art et de sport. Avec sa programmation variée et pertinente, ses activités sportives et de sensibilisation, et sa célébration de la culture et du patrimoine marocains, cet événement promet d’être une expérience unique et enrichissante pour les visiteurs de tous âges.