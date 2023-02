L’ANEF CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES DANS LA VILLE DE ZONES HUMIDES IFRANE

Mohammed Drihem

Jeudi 02 Février 2023 dernier ; l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a célébré la Journée Mondiale des Zones Humides dans la Ville d’Ifrane déclarée première ville du Maroc labellisée : « Ville des zones humides » et ce, en collaboration avec la Province d’Ifrane et l’ONG « Living Planet Morocco ».

Cet événement a été marqué par la signature d’une convention de partenariat entre l’ANEF et « Living Planet Morocco » dont l’objectif est de promouvoir la coopération entre les deux parties pour concevoir et mettre en œuvre ensemble des projets et initiatives pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des zones humides au Maroc.

Dans une déclaration accordée au journal, le Directeur Général de l’ANEF, Abderrahim Houmy qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette journée en compagnie du Secrétaire Général de la Province d’Ifrane Esskali Bouchaib ; a souligné que la célébration de la Journée mondiale des zones humides à Ifrane est une occasion pour sensibiliser tous les partenaires sur l’importance de ces dernières au Maroc d’une façon générale et sur la province d’Ifrane en particulier. Cette sensibilisation, a-t-il ajouté, intervient à tous les niveaux puisqu’il faut que tous les partenaires et tous les acteurs soient impliqués notamment dans la gestion durable de ces zones humides qui sont le meilleur indicateur sur l’état de nos écosystèmes car dit-il, si ces zones humides se portent bien cela veut dire que nos écosystèmes se portent bien eux aussi.

Pour A. Houmy , il est crucial pour que tous les partenaires et tous les intervenants agissent ensemble pour la sauvegarde de ces zones humides, pour les préserver mais aussi pour les valoriser surtout que dans la zone d’Ifrane par exemple, nous avons une grande diversité, nous avons un parc national qui donne aussi une grande opportunité pour la valorisation de ces zones humides et ; on espère très prochainement ; arriver à mieux gérer ces dernières et à valoriser le parc national d’Ifrane aussi avait-il conclu.

Pour sa part, Yousra Madani Directrice de « Living Planet Morocco » a déclaré que cette convention signée en marge de cette journée mondiale de zones humides avec l’ANEF va porter sur la mise en œuvre d’un programme conjoint pour le développement et la mise en œuvre de projets concernant la gestion durable de la biodiversité et la conservation des zones humides au Maroc.

L’objectif de cette convention principalement avait-elle ajouté, c’est de développer ensemble un programme national conjoint pour mettre en œuvres de nouveaux projets d’envergure dans le domaine de la gestion de la biodiversité et de la conservation des zones humides au Maroc.

L’évènement a été marquée notamment par la Présentation de la « stratégie forets du Maroc 2020-2030 et du Plan d’actions national des zones humides » faite par Zouhair Amhaouch de l’ANEF et du programme du « Fonds de l’eau du Sebou et son rôle dans la conservation et la restauration des zones humides » exposé par Dr Oussama Belloulid de Living Planet Morocco.

Au programme de la Journée aussi ; une visite de terrain consacrée d’une part à la présentation du programme d’aménagement et de valorisation du Val d’Ifrane au niveau de l’entrée de la piste équestre du Val et d’autre part ; au lancement et à la mise en eau de deux Radeaux de nidification des oiseaux d’eau comme une première au Maroc au niveau du plan d’eau Zerrouka 1.

Au sujet de cette première au Maroc concernant la mise en eau de deux radeaux de nidification à Zerrouka 1, Pr Lahcen Chillasse spécialiste de l’Ecologie des zones humides membre des ONGs GREPOM et AREBICA a déclaré au journal que cet évènement de lancement de radeaux de nidification des oiseaux d’eau au niveau du plan d’eau Zerrouka 1 est original et pionnier au Maroc.

Ces radeaux avait-il ajouté, sont adaptés au mode de reproduction de certains oiseaux que construisent leurs nids flottants à la surface de l’eau et ces radeaux-là, face aux changement que connaissent de nos jours les zones humides par le rétrécissement des surfaces et le dérangement causé par les visiteurs, vont offrir une grandes quiétude pour réussir les reproductions des espèces remarquables telle que la Foulque caronculée, la Foulque macroule et éventuellement le grèbe huppé qui sont trois espèces qui fabriquent leurs nids à la surface de l’eau

Au terme de ce programme d’activité, Le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid et le DG de l’ANEF Abderrahim Houmy ont donné le coup d’envoi au carnaval d’Ifrane pour célébrer la reconnaissance d’Ifrane en tant que « ville des zones humides » par la Convention Ramsar. Label qui a fait d’Ifrane la deuxième ville arabe et nord-africaine sur la liste des villes accréditées par Ramsar et qui témoigne de l’engagement d’Ifrane pour la protection de ses zones humides.

A rappeler que le Maroc a ratifié la convention Ramsar en 1980 et compte 38 sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale. L’ANEF, en tant que point focal de la convention, travaille avec ses partenaires pour la préservation de ces écosystèmes, en les faisant connaître, en révélant leurs potentialités et en encourageant une utilisation rationnelle respectueuse de leur équilibre.

Dans le but de préserver les zones humides, l’ANEF met l’accent sur une approche participative avec les acteurs locaux et promeut des solutions innovantes pour renforcer la résilience de ces écosystèmes tel que prévu par la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », lancée par SA MAJESTE LE ROI MOHAMED VI, que dieu le glorifie, le 13 février 2020.

A cette fin, l’ANEF a mis en place un plan d’actions national de conservation des zones humides qui sert de guide pour la planification de la préservation de ces zones. Il s’agit notamment du Renforcement de l’approche participative et implication des partenaires avec la participation des partenaires institutionnels et associatifs dans la mise en œuvre du plan d’action national des zones humides, La participation des collectivités territoriales dans la gestion et la création de comités locaux de gestion, le Développement et restauration du réseau des zones humides avec l’inscription de 10 nouveaux sites Ramsar, le développement de plans stratégiques régionaux et la mise en œuvre de plans d’actions spécifiques pour les zones humides prioritaires avec les partenaires, le Développement et modernisation de la gestion des zones humides avec la mise en place d’un réseau de gestionnaires des sites Ramsar et leur renforcement dans les métiers de la nature et de l’ingénierie écologique et enfin, la valorisation écotouristique des zones humides : par l’aménagement des espaces d’accueil et le développement de produits écotouristiques d’observation des oiseaux et de pêche no kill.