Célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides à Ifrane Sous le thème : « Il est urgent de restaurer les zones humides »

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides placée cette année sous le thème : « Il est urgent de restaurer les zones humides », l’Agence Nationale des Eaux et Forêts en partenariat avec la Province d’Ifrane et l’ONG « Living Planet Morocco » (LPM) organise, jeudi 02 Février 2023. Une Journée de Célébration du Label : « Ifrane Ville des Zones Humides » à Ifrane.

Au programme de cette Journée : la signature de la Convention-cadre de coopération entre l’ANEF et LPM, des conférences portant sur « La Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030 / Plan d’actions national des zones humides » exposée par M. Zouhair AMHAOUCH (Agence Nationale des Eaux et Forêts) et le « Fonds de l’eau du Sebou et son rôle dans la conservation et la restauration des zones humides » présenté par Dr. Oussama BELLOULID (Living Planet Morocco) suives d’une projection concernant la Désignation d’Ifrane comme Ville des Zones Humides par la Convention de Ramsar.

Sur le plan pratique, des visites de terrain sont prévues au programme avec notamment un Arrêt au niveau du site Ramsar Oued Tizguit pour la Présentation du programme d’aménagement et de valorisation du Val d’Ifrane, un Arrêt au niveau du lac Zerrouka 1 pour le lancement et la mise en eau de deux radeaux de nidification des oiseaux d’eau et une visite de la coopérative Annajah appuyée par le projet Green Jobs et l’association Living Planet Morocco à Zerrouka 1 et enfin, une visite de la reserve du Cerf de Berberie et la station biologique du serval à Sheb.

Au terme de cette journée, les organisateurs ont préconisé le Lancement du Carnaval d’Ifrane qui traversera les principales artères du centre-ville d’Ifrane classée Ville des Zones Humides.

A rappeler que la ville d’Ifrane a été proclamée «Ville des zones humides» par la Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale et officiellement actée lors de la 14ème session de la Conférence des parties contractantes de la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP14), qui a eu lieu du 5 au 13 novembre 2022, à Wuhan en Chine..

A souligner que cette accréditation est une reconnaissance de l’engagement de la ville d’Ifrane pour la sauvegarde de ses zones humides urbaines en faveur des populations et de la nature.

À noter enfin que pour son édition 2022, le label «Ville des zones humides» a été attribué à 25 nouvelles villes candidates, dont la ville d’Ifrane.