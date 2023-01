ASSOCIATION DES AMIS DU VAL D’IFRANE CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2023

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2023 placée cette année sous le thème : « Revitaliser et restaurer les zones humides dégradées », l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’environnement et l’Ecotourisme en partenariat avec le Parc National d’Ifrane, la Direction provinciale du Ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et du Sport et la Direction Régionale du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, – Département de l’Environnement – organise une journée de sensibilisation sur l’importance des zones humides et la nécessité de leur préservation.

Au programme de ces Journées, un exposé sur l’importance des zones Humide : Plan d’eau Zerouka 1 comme exemple suivi d’une projection vidéo sur la valeur des zones Humides, d’une petite randonnée autour du plan d’eau Zerouka (01), une campagne de nettoyage du Site et d’une séance d’Observation des oiseaux d’eau.

Prendront part à ces activités de sensibilisation en commémoration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2023 ; les élèves d’établissements scolaires partenaires de l’Association à Ifrane et leurs enseignants.

A noter qu’il est urgent de sensibiliser l’opinion nationale et mondiale aux zones humides afin d’inverser leur disparition rapide et d’encourager les actions de conservation et de restauration et que la Journée mondiale des zones humides est un moment idéal pour mieux faire connaître ces écosystèmes d’une importance capitale.

L’objectif de la Journée mondiale 2023, dont le thème est « Revitaliser et restaurer les zones humides dégradées », souligne l’importance d’une bonne restauration de ces zones, afin qu’elles puissent être utilisées de manière rationnelle et durable.

Au cœur de la campagne de cette année selon les Nations Unies : un appel urgent à l’action. L’objectif est d’inciter à agir et à investir aussi bien en capital financier qu’en capital humain et politique pour empêcher les zones humides du monde entier d’intégralement disparaître et restaurer celles que nous avons déjà perdues tel que Dayet Aoua par exemple

Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts et constituent l’écosystème le plus menacé de la planète. En 50 ans seulement, soit depuis 1970, 35% des zones humides de la planète ont disparu. Les activités humaines qui entraînent la disparition des zones humides comprennent le drainage et le remblaiement pour l’agriculture et la construction, la pollution, la surpêche et la surexploitation des ressources, les espèces envahissantes et les changements climatiques.

Le cercle vicieux de perte des zones humides, de menaces sur les revenus et de creusement de la pauvreté est la conséquence d’une perception erronée des zones humides comme friches, plutôt que comme sources fertiles d’emplois, de revenus et de services écosystémiques essentiels. Un défi majeur consiste à changer les mentalités afin d’encourager les États et les communautés à valoriser et à mettre en avant les zones humides.

PROGRAMME :

Mercredi 01 Février 2023 (Matin)

Exposé sur l’importance des Zones Humides

Projection vidéo

Mercredi 01 février 2023 (Après-midi)

Randonnée au Plan d’eau Zerouka 1

Campagne de Nettoyage du site

Observation des oiseaux d’eau