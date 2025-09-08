المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية

بلاغ إخباري

مذكرة المجلس المدني الديمقراطي حول المنظومة الانتخابية

في إطار انخراطه الفعّال في مواكبة النقاش العمومي حول ورش إصلاح المنظومة الانتخابية والتحضيرلإستحقاقات 2026، بعث المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مذكرةً إلى السيد وزير الداخلية، تناولت بالتحليل والمقترح جملة من القضايا المرتبطة بالمشاركة السياسية لمغاربة لعالم في الانتخابية التشريعية المقبلة.

بعد تحديد السياق العام و التذكير بالتوجيهات الملكية وفصول الدستور

تركزت المذكرة على تقديم الاقتراحات التالية

أولا: إصلاح وتحصين المنظومة الانتخابية

ثانيا: ممارسة فعلية للحق في التصويت والترشح لمغاربة العالم

ثالثا: فتح لوائح انتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية بالخارج من أجل تسجيل هيئة الناخبين

رابعا: تحديد عدد المقاعد البرلمانية المخوّلة لمغاربة العالم

خامسا: توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج

سادسا: تبسيط مسطرة الترشّيح المستقل لغير المنتمين

سابعا: إحداث هيئة مغربية للمتابعة والمراقبة والحسم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات

ثامنا: القيام بمراجعة الفصل 63 من الدستور من أجل إحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين

تاسعا: إشراك فعلي للمجتمع المدني بالخارج

ويؤكد المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية من خلال هذه المبادرة على التزامه بالمساهمة البنّاءة في إغناء النقاش المؤسساتي والوطني حول الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب، و بالدعوة إلى تجديد النخب السياسية وضمان تمثيلية أوسع لفئات المجتمع، وفي مقدمتها مغاربة العالم، ودعم التداول الديمقراطي على المسؤولية واعتمادا منظومة انتخابية عادلة، شفافة وشاملة، تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.

حرر، بتاريخ: 31 غشت 2025

عن المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية

الهيئة الدولية: صلاح الدين المنوزي، عبدالعزيز سارت، نجوى بنموسى، محمد الحافي، البشير حمري

محمد ملطوف، عبدالمولى البصراوي، عبدالسلام حبيب الله، على السعماري، غشوة لعصب، عثمان شهير

محمد الحموشي، نعيمة بن الطيب، جمال لسكر، حسن العتيق، خديجة الزوخري، محمد العلاف