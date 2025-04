Rencontre à la bibliothèque communale de Ain-Sfa

Zaid Tayeb

Mardi 29 avril 2025, à 11 heures du matin, je serai accueilli à la bibliothèque communale de Ain Sfa où se tiendra une cérémonie de présentation et dédicace de mes deux livres didactiques ‘’Mini-lectures’’ et ‘’Littérature-langue et style’’. La rencontre sera animée par M. Jouyet Mustafa, en sa qualité de responsable de la bibliothèque. Ce sera pour moi l’occasion de voir de près cet espace de livres, de lecture et de culture, de faire la rencontre et la connaissance de personnes qui viendront assister à l’évènement et d’offrir à la bibliothèque quelques exemplaires de mes deux livres. Je suis un enfant de la commune qui m’a vu naître et faire mes premiers pas dans son école et lui revenir après plusieurs années d’absence. Mon premier apprentissage et ma première scolarité d’un an, je les ai faits dans la petite école de Ain-Sfa, c’était en 1960. De cette date à celle d’aujourd’hui, il y a une parenthèse de 65 ans. Parti à l’âge de 7 ans, je lui reviens avec mes 72 ans. Comment pourrai-je oublier ma commune et son école ? Ce serait comme si je reniais mes parents ou ma famille ! Je suis l’enfant de Ain Sfa à laquelle je demande d’abord d’accepter mon retour et de m’étreindre ensuite, car elle m’avait manqué et je la retrouve. Ain-Sfa n’est pas seulement une petite commune avec son souk hebdomadaire qui se tient le samedi de chaque semaine, c’est également la source claire où je venais faire le plein en eau pour la famille, à la fin de l’école.

Ces quelques exemplaires que j’offrirai à la bibliothèque communale, c’est peu en comparaison de ce que m’a donné Ain Sfa, que j’aime de tout l’amour que peut contenir le cœur d’un vieil homme. Je lui rends en grand et compact ce qu’elle m’a donné en petit et éparpillé. Elle m’a donné les premiers rudiments de la culture, je lui rends la moisson de ce qu’elle a cultivé en moi. Elle aura sans doute besoin d’autres choses, mais je n’ai pas de plus précieux à lui offrir que ces quelques exemplaires de mes livres que je lui laisse dans ses étagères, que d’autres consulteront et liront ou utiliseront comme documents scolaires pour les collégiens et lycéens. ‘’ Tu seras toute ta vie durant redevable à celui qui t’aura appris un mot’’, dit la sagesse populaire. Je suis redevable à Ain-sfa où j’ai fait ma première scolarité, à sa petite école sur les bancs de laquelle je me tenais droit comme un I, à son maître d’école dont les seuls outils pédagogiques étaient un bâton de craie et une baguette. Chacun à sa manière et avec les outils qu’il avait à cette époque a contribué à forger ma personnalité pour faire de moi ce que je suis à l’instant où j’écris ces quelques mots.

Ain Sfa m’a récupéré, m’a repris comme paysan et comme homme de lettres. Je suis son fils. Elle me couve de toutes ses collines, des sept saints aux coupoles blanches qui veillent sur sa prospérité, de ses vergers qu’irrigue de son eau ‘’la source claire’’, de toutes ses tribus qui font cercle tout autour.

