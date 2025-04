Cérémonie de dédicace du livre ‘’Mini-lectures’’ à l’Institut français d’Oujda

Les professeurs de français et les élèves des premières années du cycle qualifiant sont invités à venir nombreux assister à la dédicace du livre didactique ‘’Mini-lectures’’ de son auteur Tayeb Zaid. La rencontre aura lieu samedi 12 avril entre 15 h30 et 17h30 à l’Institut français d’Oujda. Elle sera animée par la modératrice madame Derouichi Hayat, professeur de français.

‘’Mini-lectures’’ est un livre didactique, destiné essentiellement aux professeurs de français et aux élèves des premières années du cycle qualifiant. L’auteur, Tayeb Zaid, professeur de français à la retraite depuis déjà plusieurs années, aura le plaisir de partager avec ses collègues en activité et les élèves des classes de l’examen régional, sa longue et riche expérience dans la lecture et explication des œuvres au programme. Le débat portera sur ‘’La Boîte à Merveilles, Antigone, le Dernier Jour d’un Condamné’’ et débordera sûrement sur d’autres points que le public aura soulevés. L’auteur du livre compte bien sur la participation active des invités venus assister et surtout agir afin d’apporter leur contribution à la réussite de cet événement littéraire et didactique. Il essaiera de mettre un peu de lumière sur certaines zones d’ombre pour éclairer le jeune public ou recevoir de lui quelques éléments qui auraient manqué à ce qu’il avait dit dans son livre. L’interaction entre un auteur d’une autre époque et un public jeune et cultivé qu’anime un esprit de curiosité et de découverte, ouvrira à n’en pas douter les portes à un débat riche en idées.

La rencontre se terminera par la dédicace du livre ‘’Mini-lectures’’ par son auteur Tayeb Zaid.

N.B : Les invitations peuvent être retirées directement à l’Institut français d’Oujda.

Tayeb Zaid