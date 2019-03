L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Oujda organise la 8ème édition du Forum Entreprises

L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Oujda organise la 8ème édition de son Forum Entreprises (ENSAO Entreprises) le Vendredi 22 mars 2019 sous le thème : « Le digital : un élan pour les métiers de l’avenir ».

Considéré comme l’un des événements phares de l’école devenu un rituel incontournable, ce Forum est un rendez-vous annuel pour les étudiants ingénieurs de l’ENSAO où ils interagissent avec les professionnels de secteurs divers, tout en faisant leurs premiers pas dans la découverte du monde de l’entreprise.

Le choix de la thématique pour cette 8ème édition du Forum ENSAO Entreprise n’est pas fortuit puisque selon les organisateurs ; la digitalisation est devenue omniprésente et un phénomène actuel qui combine l’apparition d’internet et les avancées quotidiennes informatiques. Au sens large du terme pour eux, la digitalisation s’agit de transformer afin d’améliorer et dans le cadre de cette amélioration visée par la digitalisation, plusieurs questions, concernant le futur des métiers que les étudiants seront appelés à exercer dans l’avenir proche, viennent à l’esprit telles que : Quel est l’avenir des métiers de nos jours ? Seront-ils remplacés par ceux futuristes ? Ce forum essayera de répondre à ces questions à travers des conférences et ateliers prévus au programme de ce Forum qui propose diverses activités tout au long de la journée de sa tenue :

Des stands d’entreprises.

Des offres de stage.

Des conférences.

Un espace d’échange entre étudiants et lauréats.

Des ateliers…

Selon ses organisateurs donc ; le forum « ENSAO Entreprises » est un évènement regroupant les étudiants de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Oujda et une vingtaine d’entreprises qui exercent dans des domaines divers et variés permettant à chaque élève d’y trouver ce qu’il cherche.

En effet, les différentes spécialités proposées par l’école (il y en a six) regroupent plus de 500 étudiants en recherche active de stage, de projet de fin d’année, de projet de fin d’études voir d’emplois. D’une part, le forum ENSAO Entreprises sera une rencontre constructive entre professionnels (PDG, Conférenciers, doctorants, ingénieurs..) et étudiants, basé sur la communication entre ces derniers. Une grande opportunité aussi pour les entreprises présentes de promouvoir leur image auprès des futurs ingénieurs. En effet, il représente pour ces chefs d’entreprise un excellent moyen de communication permettant de mettre en avant leur savoir-faire et leur vision de la profession au sein d’une communauté d’étudiants.

Une occasion à ne pas rater pour les sociétés leur permettant de découvrir aussi ; la diversité et la richesse des compétences des étudiants, de découvrir des profils intéressants et ainsi, d’envisager d’éventuels recrutements. D’autre part, le forum permet aux étudiants d’établir un premier contact avec le monde professionnel et donc permet à ces derniers de se mesurer aux exigences des entreprises, pas seulement cela mais aussi de développer des qualités telles que le sens du contact, la communication, la capacité d’adaptation et surtout l’amélioration de la confiance en soi de l’élève ingénieur.

L’École nationale des sciences appliquées d’Oujda (ENSAO) est une grande école d’ingénieurs sise à Oujda le chef-lieu de la région orientale du Maroc.

Diversité, excellence, pertinence, ouverture d’esprit et créativité sont les moteurs de L’ENSA d’Oujda qui, au cours de 19 ans d’existence, a défendu une vision de l’ingénieur avant-gardiste, toujours moderne aujourd’hui.

ABOU ZOUHEIR