LE CPDH D’IFRANE APPROUVE UNE SERIE DE PROJETS SOCIO-ECONOMIQUES POUR UNE ENVELOPPE GLOBALE DE 8.343.569,00 DHS

Mohammed Drihem

Vendredi 04 Octobre 2024, le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Ifrane a tenu sa deuxième session travail au titre l’an 2024 considérée comme dernière année de la Troisième Phase de l’INDH et ce, sous la présidence effective du Gouverneur de la Province Abdelhamid El Mazid.

Lors de cette session, les membres du CPDH d’Ifrane ont approuvé d’abord et à l’unanimité de ses membres le Bilan préliminaire et l’état d’avancement des Programmes de la 3ème Phase de l’l’INDH lancés depuis début 2024 à ce jour puis et une série de projets à caractère socio-économique pour une enveloppe budgétaire Global de 8.343.569,00 Dhs.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette session, le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a rappelé les points retenus à l’ordre du jour de cette 2ème Session de la dernière année de la 3ème phase de l’INDH portant notamment sur la présentation et l’approbation d’un premier bilan et de l’état d’avancement des projet au titre de 2024, l’approbation de projets concernant l’adduction d’eau potable à des Douars dans la commune de Tizguite suivi de l’étude et approbation de projet présentés dans le cadre des deux axes du 3ème Programme de l’INDH au titre de l’an 2024 relatifs au soutien à l’économie sociale et solidaire et au soutien à l’entreprenariat

Dans sa déclaration à la MAP, Moubarak Mamouni chef de la DAS avait souligné que dans le cadre de ses grands efforts déployés pour la mise en application des programme de la dernière année de la 3ème phase de l’INDH, le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Ifrane a tenu sa deuxième session au titre de l’année 2024 ce vendredi 04 octobre et ce, pour étudier et approuver les différents points retenus à l’ordre du jours de la session susmentionnés particulièrement les projets d’alimentation de Douars en eau potable conformément aux orientations royales et l’approbation d’une quarantaine de projets présenté dans le cadre du 3ème programme de cette 3ème phase de l’INDH qui tire à sa fin.

Concernant le Premier Programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, le CPDH d’Ifrane a approuvé deux projets d’alimentation en eau potable des deux Douars respectifs de Dalma et d’Ait Ben Sbaa dans la collectivité territoriale rural de Tizguite pour une enveloppe budgétaire globale de 800.000,00 Dhs

Dans son axe relatif au soutien à l’économie sociale et solidaire ; le troisième Programme de la troisième phase de l’INDH a connu l’approbation de 09 projets à caractère socio-économique présentés par des coopératives pour une enveloppe budgétaire globale de 5393569,00 Dhs. Ces 09 projets approuvés par le CPDH concernent l’apiculture, l’audiovisuel, la tapisserie, le compostage, une salle de sport et un projet de traiteur.

L’axe relatif au Soutien à l’entreprenariat dans le cadre de ce troisième programme de l’amélioration du revenu et insertion économique des jeunes quant à lui ; a connu l’approbation de 32 projets pour un cout globale de 2,15 Million de dirhams.

Au terme de cette session, les membres du CPDH d’Ifrane ont approuvé la décision d’annulation de 06 projets après désistements de leurs porteurs respectifs et de les remplacer par six autres nouveaux projets inscrits dans la liste d’attente.