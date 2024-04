Ifrane : Cérémonie de remise des trophées Aux lauréats du concours « Jeunes Reporters De la Foret modèle d’Ifrane

Mohammed Drihem

Jeudi 25 mai dernier, le centre des conférences d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie de remise des trophées aux lauréats (tes) du concours « Jeunes Reporters de la foret modèle » organisée par l’Association foret modèle d’Ifrane dans sa 2ème édition 2024 au profit des élèves des établissements scolaires de l’enseignement secondaire collégial et qualifiant de la Province d’Ifrane.

Six établissements scolaires représentant les localités d’Azrou, Timahdite et d’Ait Yahia ou Alla ont participé a ce concours des jeunes Reporters de la Foret Modèle qui a été remporté par les élèves du Lycée Timahdite relevant de la collectivité territoriale du même nom : Timahdite aussi bien pour la meilleure photo que pour la meilleure vidéo traitant de la problématique proposée par les organisateurs du Concours.

Dans sa déclaration faite à cette occasion ; Dr Marzouk Abdelkrim président de l’Association foret modèle d’Ifrane a souligné que cette 2ème édition du concours soutenu par un fonds canadien ; concerne aussi bien le volet de la photographie que celui de la vidéo de 3 minutes que les élèves doivent réaliser pour traiter de la problématique de la forêt.

Pour Driss Hachimi trésorier de l’Association, ce concours vise à encourager nos élèves et à les initier à faire de la recherche et à voir ce qui se passe autour d’eux et quels sont les grandes problématiques du Parc National d’Ifrane et les inciter à voir les solutions qui sont possibles pour résoudre ces problèmes.

A souligner qu’après le grand succès de la première session du Concours des Jeunes Reporter de la Forêt Modèle d’Ifrane en 2022, en commémoration du trentième anniversaire de la fondation du Réseau International des Forêts Modèles, qui a été très bien accueillie par les les collégiens et lycéens de la province d’Ifrane et tous ceux qui s’intéressent aux questions environnementales dans la région. Outre le succès des participants à réaliser des articles de presse distingués sur divers sujets environnementaux inspirés par les projets pionniers de l’Association des Forêts Modèles d’Ifrane dans diverses parties du Parc National d’Ifrane, l’Association des Forêts Modèles d’Ifrane a organisé Jeudi 25 mai 2024 , la cérémonie de remise des trophées aux lauréats et lauréates de la deuxième session du concours « Jeunes Reporters de la Foret Modèle à Ifrane », organisé avec la participation d’un groupe d’élèves représentant les collèges de Ibn Rochd (Tigrigra). , Atlas (Azrou) et Sakhr (Azrou), et les lycées qualifiants Timahdit (Timahdhit), Michlifen (Azrou) et Mohammed V (Azrou), qui ont participé par groupe mixte (nécessairement des filles et garçons) composé de 4 membres de chaque établissement scolaire.

La deuxième session du concours « Jeunes Reporters de la Forêt Modèle – Ifrane » vise à poursuivre le succès connu par la première édition, en sensibilisant les jeunes à l’environnement et en les orientant vers une compréhension plus approfondie des enjeux environnementaux et de développement durable au Parc National d’Ifrane et sensibiliser les jeunes à l’environnement en se concentrant sur un thème précis : les problèmes forestiers dans le Parc National d’Ifrane. Il vise également à sensibiliser les participants au développement durable par la pratique journalistique et à clarifier le concept de « forêt modèle » en les incitant à communiquer par photo ou vidéo sur les problématiques et défis auxquels fait face la forêt à l’échelle du territoire du Parc National d’Ifrane et les initiatives et solutions qui peuvent être développées pour y faire face et en tirer des leçons.