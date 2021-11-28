نادي الصحفيين الشباب بثانويتي الفتح ومزيان بلفقيه بتاوريرت يتألق في عيد ميلاده 14

مساءالسبت 27 نونبر2021 ,في حفل بهيج متنوع الفقرات الاعلاميةوالفنية,احتفل نادي الصحفيين الشباب بالثانوية التاهيليتين الفتح وعبد العزيز مزيان بلفقيه بعيد ميلاده 14 .

هذا وبدأت فعاليات هذاالحفل الذي احتضنته خيميتين نصبتا لهذه الغاية بساحة ثانوية الفتح. بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها النشيد الوطني لتلقى بعد ذلك مجموعة من الكلمات اثنت كلها على تجربة النادي وصموده النادر واصراره على الاستمرار، كما تضمنت مضامين تلك الكلمات الوقوف عند تخليد الشعب المغربي لذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المتزامنة مع احتفال النادي . ومن بينها كلمات السادة المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة،رئيس المجلس الاقليمي ،ممثل المجلس الجماعي، المدير الاقليمي ،مديرا الثانويتين التأهيليتين الفتح و عبد العزيزمزيان بلفقيه، جمعية الاباء والامهات. الاستاذ صنهاجي عبد الرحمان ممثل الاطر التربوية، مجموعة نادي الصحفيين الشباب. عضو المجلس الوطني التلاميذي، قدماء تلاميذ النادي

كما شهد هذا الحفل الذي أثتت كل جوانبه 120 منخرطا ومنخرطة بالنادي في حلة أعطت جمالية لهذا اللقاء الحميمي. شهد مداخلة اطرتها الاستلذة هيزور بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال إضافة إلى استجواب حول الأندية التربوية من انتاج نادي الصحفيين الشباب اطرته باقتدار الاستاذة زنوتي مؤطرة النادي

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تخلل هذا الحفل الذي ساهمت في إنجاحه فرقة فلكورية من بينها أعضاء في النادي. وصوتيات شهيد،مسابقة صحفية في موضوع الصوت الفني والصحافي حكمها السيد عماري بلقاسم مدير اعدادية السلام. كما ساهمت التلميذة عضو النادي رهام الحنبالي الحائزةعلى الجائزة الوطنية الثانية في الغناء في نجاح هذا الحفل بصوتها الذي نال الإعجاب

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كما عرفت فعاليات هذا الحفل الذي حظي بحضور وازن للصحافة المحلية، ومستشارون جماعيون وفعاليات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، منها جمعية اتسكو فرنسا تاوريرت وجمعية كلنا للخير. دون إغفال مؤسسة ضياء العلوم إضافة نوعية لهذا الحفل

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الاحتفال بعيد ميلاد تلاميذ من النادي تزامن عيد ميلادهم مع عيد النادي. وزعت عليهم هدايا من طرف دار الفنان في شخص الفنان عبد القادربلبشير، رشيدة بقال من الثانوية التأهيلية الفتح، عبد العلي التوزاني صاحب مقاولة كتابة عمومية.

ألى ذلك وزعت الجوائز النقدية على الفائزين في المسابقة الصحفية والفنية والتي مول قيمتها النائب البرلماني السيدعبد الرحمان السهلي، كما وزعت جوائز نقدية على الفائزين في القرعة الكبرى من تمويل جمعية كلنا للخير من طرف السيدة الرئيسة كريمة لغلوات نيابة عن السيد موسى فارسي المتواجد بالديار الإسبانية.

كان ختام هذا الحفل بإطفاء الشمعة 14 في خيمتين مجهزتين غاية في الجمال لكل من أفراح السلام وأفراح شيشا. ليختتم هذا العرس الاعلامي بحفل شاي ممول مت طرف المجلسين الاقليمي والجماعي وضيافة تاوريرت.

واخيرا تحية تقدير واحترام لكل من ساهم في نجاح هذه التظاهرة ..ان نجاح وتالق النادي كان بكم …لولا دعمكم لما احتفلنا وخلقنا هذا الحدث التربوي…تحياتنا لكم بلاحدود

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عن نادي الصحفيين الشباب