Les Ministres des Affaires étrangères de l’UpM à Barcelone pour le 6ème Forum Régional. EXPLOITER LE POTENTIEL DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE

Lundi 29 novembre prochain la Ville de Barcelone sera au rendez-vous avec le 6ème Forum Régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM) organisé dans le cadre des célébrations de l’inauguration de la Journée de la Méditerranée.

Ce Forum Régional selon les organisateurs, réunira les Ministres des Affaires étrangères des 42 États membres de l’UpM, sous la Co-Présidence de l’UpM représentée par Josep Borrell, Vice-Président de la Commission européenne et Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et par Ayman Safadi, Ministre des Affaires étrangères du Royaume Hachémite de Jordanie, accueilli par José Manuel Albares, Ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne et de la Coopération en Espagne et en présence de Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’UpM.

Cette réunion ministérielle sera l’occasion d’échanger sur la voie à prendre pour renforcer la coopération, le développement et l’intégration régionale dans la région euro-méditerranéenne.

Une présentation et un débat sur les principales conclusions du premier rapport complet sur l’état de l’intégration euro-méditerranéenne seront organisés au cours du Forum. Élaboré par l’OCDE à la demande de l’UpM, le rapport analyse cinq domaines clés : le commerce, la finance, les infrastructures, la circulation des personnes, la recherche et l’enseignement supérieur. Il présente les principales conclusions et recommandations politiques, ainsi que des indicateurs clairs pour suivre les progrès réalisés dans chaque secteur.

Selon ses initiateurs, cet événement réunira des représentants de gouvernements et d’organisations internationales, qui partageront leurs points de vue et identifieront la marche à suivre pour se reconstruire après la pandémie et tirer profit de tout le potentiel d’une intégration régionale plus forte.

La Journée de la Méditerranée a été approuvée à l’unanimité par tous les États membres de l’UpM lors de l’édition 2020 du Forum Régional, afin de donner l’opportunité, chaque année, de célébrer la coopération internationale, d’embrasser la diversité, de renforcer les liens entre les deux rives et d’approfondir notre compréhension de l’autre.

*PROGRAMME POUR LA PRESSE*

29 novembre

09h00 – Réunion des Ministres des Affaires étrangères de l’UpM. Interventions de la co-Présidence de l’UpM, de l’Espagne et du Secrétaire Général de l’UpM.

09h30 – 12h00 – Conférence sur l’intégration régionale

12h30 Photos de famille (journalistes photos et vidéos seulement)

12h30 – CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE DE

Josep Borrell, Vice-Président de la Commission européenne et Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité

Ayman Safadi, Ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Jordanie, José Manuel Albares, Ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération et Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée.

A propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne réunissant les pays de l’Union européenne et 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et la mise en œuvre de projets et d’initiatives concrets qui ont un impact tangible sur les citoyens, en particulier les jeunes, afin de répondre aux trois objectifs stratégiques de la région : stabilité, développement humain et intégration.

Mohammed Drihem