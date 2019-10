AZIZ AKHANNOUCH OUVRE LE BAL AU SALON NATIONAL DE LA POMME DE MEDELT ORGANISE SOUS LE THEME : « La logistique, la valorisation et la commercialisation de la Pomme : Levier pour la promotion de l’emploi des jeunes ».

Comme annoncé précédemment, le Premier Salon National de la pomme de Midelt dans a ouvert ces portes jeudi 10 octobre 2019 en présence d’Aziz Akhannouch ; ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts qui était accompagné du Gouverneur de la Province de Midelt et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Organisés sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime , du Développement Rural et des Eaux et Forêts ; par la province de Midelt en partenariat avec la direction régionale de l’agriculture de Draa Tafilalet, entre autres partenaires institutionnels et privés, sous le thème de : « La logistique, la valorisation et la commercialisation de la Pomme : Levier pour la promotion de l’emploi des jeunes », cette manifestation prévue du 10 au 13 octobre 2019 vise à mettre en place une communauté d’arboriculteurs capables de travailler sur le marketing territorial de la province autour de la pomme labellisée et à valoriser les potentialités agricoles de la région dans le domaine des rosacées fruitières en général, et du pommier en particulier.

Elle a pour objectifs de favoriser la rencontre et la concertation entre les différents acteurs et professionnels du domaine (chercheurs, producteurs, consommateurs, agents de développement, ) pour la capitalisation des bonnes pratiques agricoles à l’amont et à l’aval de la filière et de créer une dynamique socio-économique au profit de la population locale de la province de Midelt.

Au programme de cette nouvelle édition du Salon ; des stands d’expositions des différentes variétés de pommes et ces dérivés produits au niveau de la Province de Midelt ; des soirées d’animation artistique et folkloriques, des ateliers de travail sur les sujets respectifs de l’investissement, de la logistique et de la valorisation de la filière de la Pomme, des sorties de terrains thématiques, des conférences scientifique relatives à la filière et des sorties touristiques.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’ouverture de ce premier salon national de la pomme de Midelt ; Aziz Akhannouch a souligné que la filière de la pomme revêt une grande importance dans la région de Drâa-Tafilalet, particulièrement au niveau de la province de Midelt et où la production des pommes s’élève actuellement à 400 mille tonnes, contre 120 mille tonnes enregistré au début du Plan Maroc vert en notant que 90% de la production est réalisé à Midelt.

Par la meme occasion, le ministre a mis l’accent sur les investissements réalisés dans la filière des pommes destinés à sa valorisation et à la promotion de la commercialisation de la production qui a triplé en 10 ans.

En marge de ce Salon national de la Pomme de Midelt, le ministre s’est rendu notamment au périmètre d’Aït Illoussane – Province de Midelt- pour s’enquérir de l’état d’avancement d’un projet Pilier II pour le développement de la filière du pommier qui a été doté d’une enveloppe globale de près de 16,7 MDH et qui s’étend sur une superficie de 280 hectares (terrain collectif) au profit de 120 jeunes ayants droits.

Ce projet vise la valorisation de la production du pommier et l’amélioration du revenu des agriculteurs. Il a permis la création de 15 emplois directs, l’installation d’un générateur anti-grêle et l’équipement de 200 ha en système d’irrigation localisée.

Le ministre a, également, visité une unité frigorifique de pommes au niveau de la commune rurale de Zaida objet d’un investissement de 40 MDH pour la réalisation de cette unité frigorifique à atmosphère contrôlée (12 chambres froides) qui a permis la création de 30 emplois permanents et l’installation d’un système d’irrigation localisée sur 20 ha de nouvelles plantations.

Mohammed Drihem