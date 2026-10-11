Palmarès officiel de la 27ème édition du Festival International du Court Métrage d’Azrou-Ifrane

Mohammed Drihem

Le cinéma africain et arabe à l’honneur, le Maroc triplement récompensé.

Ifrane, 11 octobre 2026 – C’est dans une ambiance de fête que s’est clôturée ce samedi la 27ème édition du Festival Mondial du Film Court d’Azrou-Ifrane, tenue du 8 au 11 octobre 2026. L’organisation a levé le voile sur le palmarès officiel de ses trois compétitions.

Pour cette édition, la direction a reçu 135 films, dont 31 ont été sélectionnés pour la compétition officielle : 14 films de fiction et 17 films documentaires.

Compétition des Films de Fiction Courte

Le Jury a été composé d’Aziz Salmi (Maroc), Myriam Aït Belhoussine (Maroc), Marouane Trabelsi (Tunisie) et le cinéma africain a été le grand triomphateur de cette section :

– Grand Prix : « Les larmes du pagne » de Tabah Keita (Mali)

– Prix du Jury : « Sans banc fixe » de Bruno Henry Galliam (France)

– Prix de la Meilleure Réalisation : « Anima » de Boubaker Ibrahim El Mami (Mauritanie)

– Mentions spéciales du Jury : « Khalifa entre le texte et la marge » de Saïd Bentika (Maroc) et « Le bruit de ton absence » de Jimmy Boujan (Belgique)

Compétition des Films Documentaires

Le Jury a été composé de Azzelarab Alaoui Lamharzi (Maroc), Dalila Al Diriâa (Sultanat d’Oman), José Da Silva (France). Cette section a été marquée par des sujets forts et engagés :

– Grand Prix : « Matière de la mort » de Mohannad Mohamed Kalthoum (Syrie)

– Prix du Jury ex-aequo : « Aâ » de Mohamed Al Darouchi (Sultanat d’Oman) et « Thiwane » de Mohamed Boumnich (Maroc)

– Mentions spéciales du Jury : « Layl Al Khiyam – La nuit des tentes » de Saoud Mhana (Palestine) et « Femmes suspendues » de Baye Tidiane Diagana, réalisé par Kanti Aboubakri (Mauritanie)

Compétition du Scénario

Le Jury a été composé de Abdelilah Hamdouchi (Président), Nadia Abram, Abdelkader El Mansour et il a examiné 29 scénarios de jeunes auteurs :

– 1er Prix : « Khouyout Al Arz – Les fils du Cèdre » de Hicham Twilik (Maroc)

– 2ème Prix : « An-Nisf Al Akhar – L’autre moitié » de Abdelaziz Meni (Maroc)

– 3ème Prix : « Aoud Al Kibrit – Allumettes » de Imane Saleh Ali Qatran (Yémen)

– Mentions spéciales : « Rihlat Shams – Le voyage de Shams » de Nora Ali Obeid (Libye) et « Intiqam – Vengeance » de Bouchaib El Massoudi (Maroc)

Au terme de cette édition ; la direction du Festival a adressé ses vives félicitations à l’ensemble des lauréats et a exprimé ses sincères remerciements aux membres des jurys, aux réalisateurs et scénaristes participants, aux partenaires et soutiens institutionnels, aux animateurs des ateliers, aux invités, à la presse et au public qui ont tous contribué à la réussite de cette 27ème édition.

Une édition qui confirme qu’Ifrane reste plus que jamais la capitale du film court et un pont culturel entre le Maroc, l’Afrique et le monde arabe.