AZROU – Douar hachada : une tuerie qui a fait trois morts et cinq blessés

Douar hachada dans la localité d.Ait Ameur ou Ali relevant de la collectivité territoriale d.Ait yahia ou Alla – cercle d.Azrou- relevant de la province d.ifrane a été dimanche dernier au soir le théâtre d.une tuerie qui a fait trois morts et cinq blessės dont une femme et un evacuė d.urgence sur le CHU de Fès.

Selon des sources fiables.l’ assassin arretė par les éléments de la gendarmerie Royale est un enseignant a Mriret (province de khenifra) aux portes de la retraite cette anee et alliené mental parait il qui a user d.un fusie de chasse pour l.execusion de son acte meurtrier. Un enquette est ouverte par le procureur du Roi auprès la cours d.appel de meknes