Correction de l’examen régional de français. Académie Régionale de l’oriental(session normale 2026)
tayeb zaid
Correction de l’examen régional de français.
Académie Régionale de l’oriental(session normale 2026)
I-Etude de texte
1-Recopiez la bonne réponse
-Titre de l’œuvre : La Boîte à Merveilles
-Auteur de l’œuvre : Ahmed Séfrioui
-Genre de l’œuvre : Une autobiographie ; Un roman autobiographique ; un roman à caractère autobiographique.
-Personnage principal de l’œuvre : Sidi Mohammed
2—a-Vrai
b-Vrai
c-Faux
d-Faux
3-Les deux barbiers ignoraient la concurrence
4- La saignée ; la circoncision ( Accueillir les invités pendant les fêtes ; faire le service pendant le repas ; donner des conseils)
5-Sidi Mohammed n’aime pas Si Abderrahman car c’est lui qui sera chargé de le circoncire
6- A la vue du coiffeur Sidi Mohammed a des frissons.
7-Barbiers ; Raser les cheveux ;Coupe de cheveux ; (Rasoir ; Ciseaux)
8-Si Abderrahman affirma que le cierge était destiné au fkih .
9- Point de vue personnel argumenté : favorable à la hijama/ défavorable à la hijama
10- Point de vue personnel argumenté : défavorable.
II- Production écrite
A- Plan à structure simple
1-Point de vue favorable au recours à la médecine traditionnelle+ Arguments
OU BIEN
2-Point de vue défavorable au recours à la médecine traditionnelle + Arguments
OU BIEN
B-Plan à structure complexe
1- Thèse : Point de vue favorable au recours à la médecine traditionnelle+ Arguments
2- Antithèse : Point de vue défavorable au recours à la médecine traditionnelle + Arguments
Zaid Tayeb
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