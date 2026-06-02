Home»Enseignement»Correction de l’examen régional de français. Académie Régionale de l’oriental(session normale 2026)

Correction de l’examen régional de français. Académie Régionale de l’oriental(session normale 2026)

/ /0/ 30
0
Shares
PinterestGoogle+

tayeb zaid

Correction de l’examen régional de français.

Académie Régionale de l’oriental(session normale 2026)

I-Etude de texte

1-Recopiez la bonne réponse

-Titre de l’œuvre : La Boîte à Merveilles

-Auteur de l’œuvre : Ahmed Séfrioui

-Genre de l’œuvre : Une autobiographie ; Un roman autobiographique ; un roman à caractère autobiographique.

-Personnage principal de l’œuvre : Sidi Mohammed

2—a-Vrai

b-Vrai

c-Faux

d-Faux

3-Les deux barbiers ignoraient la concurrence

4- La saignée ; la circoncision ( Accueillir les invités pendant les fêtes ; faire le service pendant le repas ; donner des conseils)

5-Sidi Mohammed n’aime pas Si Abderrahman car c’est lui qui sera chargé de le circoncire

6- A la vue du coiffeur Sidi Mohammed a des frissons.

7-Barbiers ; Raser les cheveux ;Coupe de cheveux ; (Rasoir ; Ciseaux)

8-Si Abderrahman affirma que le cierge était destiné au fkih .

9- Point de vue personnel argumenté : favorable à la hijama/ défavorable à la hijama

10- Point de vue personnel argumenté : défavorable.

II- Production écrite

A- Plan à structure simple

1-Point de vue favorable au recours à la médecine traditionnelle+ Arguments

OU BIEN

2-Point de vue défavorable au recours à la médecine traditionnelle + Arguments

OU BIEN

B-Plan à structure complexe

1- Thèse : Point de vue favorable au recours à la médecine traditionnelle+ Arguments

2- Antithèse : Point de vue défavorable au recours à la médecine traditionnelle + Arguments

Zaid Tayeb

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailمعـاناة كسابي جماعة تندرارة مع الشعير الـمـدعمDefault ThumbnailLE CAMP DES CV DE RAS EL MAE AU RENDEZ-VOUS AVEC LA 14ème EDITION DU TRAIL DES CEDRESDefault Thumbnailالانتقاء الشفهي لإسناد مناصب الحراسة العامة بين الانطباعية في التنقيط و الأحقية الفعلية في المنصبDefault Thumbnailبتنسيق بين الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وأساتذة التربية البدنية بنيلبة جرادة تم تكريم رئيس مكتب الارتقاء بالرياضة المدرسية الأستاذ الجليل عبد الرحمان تاعرابت بمناسبة إحالته على المعاش

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *