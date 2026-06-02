Correction de l’examen régional de français. Académie Régionale de l’oriental(session normale 2026)

tayeb zaid

Correction de l’examen régional de français.

Académie Régionale de l’oriental(session normale 2026)

I-Etude de texte

1-Recopiez la bonne réponse

-Titre de l’œuvre : La Boîte à Merveilles

-Auteur de l’œuvre : Ahmed Séfrioui

-Genre de l’œuvre : Une autobiographie ; Un roman autobiographique ; un roman à caractère autobiographique.

-Personnage principal de l’œuvre : Sidi Mohammed

2—a-Vrai

b-Vrai

c-Faux

d-Faux

3-Les deux barbiers ignoraient la concurrence

4- La saignée ; la circoncision ( Accueillir les invités pendant les fêtes ; faire le service pendant le repas ; donner des conseils)

5-Sidi Mohammed n’aime pas Si Abderrahman car c’est lui qui sera chargé de le circoncire

6- A la vue du coiffeur Sidi Mohammed a des frissons.

7-Barbiers ; Raser les cheveux ;Coupe de cheveux ; (Rasoir ; Ciseaux)

8-Si Abderrahman affirma que le cierge était destiné au fkih .

9- Point de vue personnel argumenté : favorable à la hijama/ défavorable à la hijama

10- Point de vue personnel argumenté : défavorable.

II- Production écrite

A- Plan à structure simple

1-Point de vue favorable au recours à la médecine traditionnelle+ Arguments

OU BIEN

2-Point de vue défavorable au recours à la médecine traditionnelle + Arguments

OU BIEN

B-Plan à structure complexe

1- Thèse : Point de vue favorable au recours à la médecine traditionnelle+ Arguments

2- Antithèse : Point de vue défavorable au recours à la médecine traditionnelle + Arguments

Zaid Tayeb