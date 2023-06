LE CAMP DES CV DE RAS EL MAE AU RENDEZ-VOUS AVEC LA 14ème EDITION DU TRAIL DES CEDRES

Par Mohammed Drihem

Le Camp National pour les Colonies de Vacances de Ras El Mae relevant de la collectivité territoriale de Bensmim dans la Province d’Ifrane accueille ; le temps d’un Week-End ; des dizaines de traillers hommes et femmes invités à prendre part à la 14ème édition du Trail des cèdres prévu du Vendredi 09 au Dimanche 11 Juin 2023 prochain en cours.

A rappeler que le Trail de l’Atlas est une course à pied sur une longue distance globale de 84 Kms, organisée en milieu naturel au cœur du Parc National d’Ifrane et c’est un sport qui est de plus en plus pratiqué à travers le monde qui a fait son entrée au Maroc depuis quelques années déjà.

Selon ses organisateurs, le Trail des cèdres dans sa 14ème Edition cette année comporte deux courses différentes dont

le premier est en trois étapes dont la distance globale est de 84 km repartie sur 36 km pour la première étape, 26 km pour la seconde et 22 Km pour la troisième étape. Quant à la deuxième course ; elle est prévue en deux étapes d’une longueur totale de 48 km seulement repartie sur 26 km pour la première étape et 22 km pour la seconde.

Depuis sa création par Abdelkader El Mouaziz l’athlète marocain, spécialiste des courses de fond, et notamment du marathon qui s’est imposé à deux reprises lors du Marathon de Londres (1999 et 2001) , et remporté par ailleurs le Marathon de New-York en 2000 ; l’Association Sport et Nature d’Ifrane a eu le temps de se faire un nom, mais elle gagnerait à être encore plus connue. Car l’Association Sports et Nature, c’est plus de 500 marathoniens venus des quatre coins du monde pour participer au Trail des cèdres.