Ifrane accueille les 7ème Olympiades Régionales de la Robotique Éducative : l’excellence scientifique au service de la citoyenneté

Par Mohammed Drihem

Ifrane, 21 mai 2026 – L’innovation et la fierté nationale se sont donné rendez-vous mercredi 20 mai 2026 sur le campus de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane pour la 7ᵉ édition des Finales des Olympiades Régionales de la Robotique Éducative qui y a réuni 100 équipes finalistes, venues de toute la région Fès-Meknès, pour défendre leurs projets devant un jury d’experts.

Organisée par l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de Fès-Meknès, en partenariat avec l’Association de Communication pour le Développement de la Technologie et le Club Tech de l’Université Al Akhawayn, cette compétition s’est imposée comme le rendez-vous incontournable de la robotique scolaire.

Un défi à forte charge symbolique : Cette année, le challenge technique prenait une dimension résolument patriotique. Intitulé « Robot Rallye : de Tanger à Lagouira », il invitait les élèves du primaire, du collège et du qualifiant à concevoir un robot suiveur de ligne autonome dont l’Objectif est de parcourir un tracé symbolisant la Marche Verte, avec arrivée et levée du drapeau marocain.

« Cette olympiade utilise le robot comme outil didactique pour donner du sens aux sciences », explique Brahim AKHDAR, professeur de technologie et fondateur de l’association organisatrice.

« Le thème de cette édition porte sur l’éducation à la citoyenneté et sur l’inculcation des valeurs de patriotisme et d’unité territoriale. Le robot-coureur s’élance de Tanger, traverse plusieurs villes marocaines, pour arriver à lagouira et y planter le drapeau. »

Pour Mme Hakima, coordinatrice du projet pour l’AREF Fès-Meknès, le choix du thème n’est pas anodin : « Nous avons tenu à ce que le thème porte sur l’unité territoriale, suite à la reconnaissance par l’ONU de l’intégrité du territoire marocain. Nous célébrons d’ailleurs, à partir de cette année, la Fête de l’Unité Territoriale le 31 octobre. »

L’édition 2026 a enregistré une mobilisation record. « Nous avons atteint environ 120 participations. Pour la phase finale, nous avons retenu 100 équipes qui couvrent l’ensemble des directions provinciales de la région Fès-Meknès », précise Brahim AKHDAR. « La participation a été massive dans les trois cycles, public et privé confondus », ajoute Mme Hakima.

Le palmarès 2026 : Fès, Meknès, Taounate et Sefrou à l’honneur

À l’issue d’une journée d’épreuves, le jury a dévoilé les noms des équipes gagnantes du Concours comme ci-après mentionné au Classement officiel par catégorie : 1èr Prix de l’environnement est revenu à Madrastcom de Timahdite dans le primaire, l’intégrale High School de Fès au collégiale et Massar Al Hikma de Fès au niveau qualifiant.

Dans la catégorie innovation ; le 1èr Prix dans primaire est revenu l’établissement d’épanouissement d’Ifrane, au Lycée 11 Janvier de Moulay Yacoub au niveau collégial et au lycée Moulay Driss de Fès au niveau qualifiant.

Dans la catégorie Design enfin ; le premier prix a été emporté par le Murier de la Ville d’Ifrane au niveau du primaire, Birds School Prive de Meknès dans le collégial et par Birds School de Ménès notamment au niveau du qualifiant

Au-delà de la compétition, l’Olympiade vise à ancrer les apprentissages scientifiques dans le réel. « Le robot aide à donner du sens aux mathématiques, aux sciences et à la technologie, tout en mettant en valeur la diversité géographique et naturelle de notre pays », souligne Brahim AKHDAR. Une ambition partagée par l’Académie. « Nous souhaitons à nos enfants de l’emporter au mérite et avec brio », conclut Mme Hakima, coordinatrice du projet depuis sept ans.