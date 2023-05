La province d’Ifrane accueille Une Journée de sensibilisation aux risques des feux de forêts

Par Mohammed Drihem

L’Agence nationale des Eaux et Forêts en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur et la Direction générale de la Protection Civile ont organisé Dimanche 21 Mai en cours ; une journée de sensibilisation aux risques des feux de forêts dans les forêts respectives d’Ifrane dans la Région de Fès Meknès, de Perdicaris dans la Région de Tanger-Tétouan-El Hoceima et les forêts de la Région de l’oriental.

Ainsi ; au niveau de la Province d’Ifrane, cette campagne de sensibilisation menée en étroite concertation entre les autorités provinciales et locales, le commandement provincial de la protection civile, la Direction provinciale de l’ANEF, les services sécuritaires et des associations de la société civile dont particulièrement celles des Amis du Val d’Ifrane pour la protection de l’environnement et Atlas Maroc Club UNESCO a été bien réussie au niveau de différents points névralgiques et Forets ; trop fréquentés par les estivants ; répartis sur le territoire de la province à savoir : Val d’Ifrane avec la source Vittel, Zerouka, Zaouit de Sidi Abdeslam, Ras El Mae, Sidi Rached, Cèdre Gouraud, Moudmane, Dayet Aoua, Kharzouza, Sebbab et Jbel Boyeghial.

Dans une déclaration accordée au journal, le Directeur Provincial de l’ANEF Haddou Oughebbi a souligné que l’ANEF en collaboration avec ses différents partenaires concernés par la lutte et la préservation contre les Feux de forêt a organisé cette journée au niveau de la Province d’Ifrane dans l’objectif de sensibiliser les gens à la protection de nos forêts contre le danger des incendies de Forêt.

Pour Haddou Oughebbi, les changements climatiques observés de nos jours et surtout pendant la dernière saison 2022 ont été marqués par le départ de plusieurs foyers de feux de forêts à travers le Royaume d’où l’intérêt de cette campagne de sensibilisation que nous avons jugé très importante pour se protéger contre cet incendie et que nous organisons aujourd’hui avec des sorties sur le terrain de différents commissions locales pluridisciplinaires vers des populations cibles dont les habitants des villages et douars limitrophes aux forêts, les agriculteurs ayant des terres adjacentes aux forêts, les associations des chasseurs et les exploitants du domaine forestier, ainsi que les estivants et les campeurs, « pique-niqueurs » et randonneurs en forêts en vue de les sensibiliser aux dangers des feux de forêt et de les impliquer dans la protection de notre patrimoine forestier contre les incendie de forêt.

Pour sa part, le président de l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la protection de l’environnement a déclaré au Journal que cette journée a été occasion ; entre autres ; pour les amis du Val d’Ifrane et leurs partenaires pour faire passer des messages incitants à la protection des Forêts contre le feu en encourageant des comportements responsables pour prévenir les incendies de forêts, tout en promouvant l’implication de la société civile locale dans les mesures de prévention.

Pour lui le président de l’association des amis du Val d’Ifrane, il est grand temps pour mettre en application les lois en vigueurs concernant la protection de l’environnement en générale et celle des forets en particulier dont notamment l’arrêté municipal organisant le séjours dans la Val d’Ifrane adopté par le conseil communal d’Ifrane ; la loi du pollueurs payeurs et les arrêtés communaux interdisant les campings sauvages et anarchique en forêt, Et pour se faire avait-il conclu les retour des « Gardes champêtre » ces éco gardes d’antan est impératif dans nos divers sites touristiques surtout pour nous prémunir des risques des feux de forêt entre autres maux qui menacent notre environnement et nos Forêts.

De son côté ; le président d’Atlas Maroc Club Unesco (AMCU) ; Abdelali Adnane a tenu de préciser dans sa déclaration au Journal que AMCU a participé à cette journée de sensibilisation au niveau du circuit touristique de Ras El Mae Site Moudmane via cèdre Gouraud très fréquenté par les visiteurs au niveau duquel les membres de la commission multidisciplinaire ont rencontré beaucoup de visiteurs nationaux, étrangers et des autochtones et le long duquel ils ont véhiculé des messages de telle manière que les gens doivent respecter l’environnement en général et la foret en particulier en adoptant des comportements propres et amis de la foret notamment des comportements abolissant les départs des feux de forêts tels les rejets des mégots de cigarettes en forêt, des bouteilles de verre dont l’effet de loupe est l’un des causes des départs des feux de forêt et surtout les feux de camps et barbecue sauvages.

Un message fort et direct : « Chers concitoyens et concitoyennes visiteurs de nos forêts pour de bon moments et le pique-nique, de grâce…en quittant les lieux s’il vous plaît, ne laissez pas nos forêts en feu. Comme vous faites très attention à vos enfants faites attention à nos forêts car leur protection est notre responsabilité à tous » lança Haydar Saida vice-présidente de l’association Jnane Atlas pour le Développement, la coopération et l’environnement.