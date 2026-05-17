Ifrane : La police Nationale fête son anniversaire : La DGSN a 70 ans de dévouement avec des innovations majeures

Mohammed Drihem

Samedi 16 mai 2026 a été une Journée de gaité et de fierté pour des milliers d’hommes et de femmes de la Police Nationale à travers le Royaume qui ont fêté l’Anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette institution qui célèbre 70 ans de « dévouement au service de la patrie et des citoyens ».

Partout au Royaume du Maroc, et notamment dans la Ville d’Ifrane, cette commémoration a été l’occasion de mesurer les progrès accomplis et de réaffirmer l’engagement d’une police en constante évolution pour « renforcer le sentiment de sécurité » dans les deux grandes agglomérations de la Province d’Ifrane que sont les Villes d’Ifrane et Azrou.

Dans ce cadre, le Gouverneur de la Province d’Ifrane M. Driss Misbah qui était accompagné du Chef du District Provinciale le Commissaire Provincial Ismail Bouyahiaoui et du Contrôleur Général Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Sécurité d’Ifrane M. Tarik El Bazi et plusieurs autres personnalités civiles et Militaires ; a présidé une grande cérémonie festive au sein du nouvel Institut Supérieur des Sciences de la Sécurité marquée notamment par le salut des couleurs nationale

Dans son allocution prononcée à l’occasion, le Chef du District Provincial de la Sureté Nationale d’Ifrane M Ismaîl Bouyahioui a souligné que dans le cadre de la lutte contre la criminalité violente et les comportements déviants aux abords des établissements scolaires, ainsi que de la riposte à la propagation des drogues et des stupéfiants, une attention particulière a été accordée à la lutte contre la violence. À ce titre, les services de sécurité des villes d’Ifrane et d’Azrou ont réussi, grâce aux investigations menées sur le terrain, aux opérations de surveillance et à l’exploitation des enregistrements, à faire baisser le taux de criminalité violente de 5,97 % au cours de l’année écoulée par rapport à l’année précédente.

S’agissant des personnes impliquées dans des affaires de violence et déférées devant la justice pour divers crimes et délits, leur nombre s’élève à 1 819.

En matière de lutte contre le trafic de drogue et les stupéfiants, 107 affaires de trafic ont été traitées, avec une hausse de 7,47 % du taux d’élucidation par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, 232 personnes faisant l’objet d’avis de recherche au niveau national ont été interpellées pour divers crimes et délits.

Le nombre global des affaires traitées et transmises à la justice a également augmenté au cours de l’année écoulée. 3263 personnes ont été arrêtées pour crimes. En réponse immédiate aux appels des citoyens, le centre d’appel de la ville d’Ifrane et d’Azrou a reçu 119210 appels téléphoniques, qui ont tous été traités de manière positive et immédiate selon les moyens disponibles.

Dans une démarche d’ouverture de cette unité de sécurité sur son environnement, plusieurs réunions et partenariats ont été organisés avec les différentes institutions concernées, notamment les établissements scolaires, afin de renforcer son rôle préventif. Cela s’est traduit par l’organisation de campagnes de sensibilisation ciblées, particulièrement au milieu des établissements scolaires et dans d’autres espaces, en partenariat avec la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports. Ainsi, 78 campagnes de sensibilisation ont été menées, au profit de 650 élèves.

Dans le même contexte, le service de documentation et d’identification facilite la procédure d’obtention de la carte d’identité nationale électronique pour les personnes en situation de handicap, notamment par des déplacements sur site.

Pour sa part, le Contrôleur Général Directeur de l’institut Supérieur des sciences de la Sécurité qui a souhaité la bienvenue à l’assistance au sein de cet institut a tenu de souligner que l’Institut Supérieur des Sciences de la Sécurité (ISSS) d’Ifrane, inauguré en décembre 2025 par le Directeur Général de la DGSN Abdellatif Hammouchi, est un établissement académique de pointe dédié à la modernisation de la formation policière et sécuritaire au Maroc. Il prépare les cadres dirigeants et les fonctionnaires de la sûreté nationale à faire face aux enjeux de la sécurité globale.

Il a mis en relief les principaux programmes et missions de cette nouvelle institution qui intègrent les nouvelles technologies, la sécurité globale et les droits humains. Conçu selon les standards internationaux rappelle-t-on, ce nouveau campus d’Ifrane dispose d’équipements spécialisés avec des Salles de simulation pour les exercices d’intervention et de tir, un centre de traduction et d’apprentissage des langues, des installations sportives, des espaces d’hébergement et une unité médicale.

A rappeler aussi que l’ISSS d’Ifrane se distingue par son ouverture internationale, illustrée par des accords de coopération avec des institutions de référence telles que l’Université Arabe Naif des Sciences de la Sécurité.