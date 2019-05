L’Université Mohammed VI Polytechnique et MassChallenge Signent un partenariat visant la promotion des écosystèmes d’innovation en Afrique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et MassChallenge, le réseau mondial d’accélération de startups, ont annoncé ce Jeudi 16 Mai 2019 au forum mondial de l’innovation VivaTech qui se tient au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris du 16 au 18 mai leur partenariat stratégique visant à soutenir l’ambitieux programme d’innovation de l’UM6P et du groupe OCP, en coopération avec les écosystèmes nationaux et continentaux.

UM6P et MassChallenge, par le biais de son programme « Bridge to MassChallenge », unissent ainsi leurs efforts pour stimuler la vitalité économique et la création de l’emploi en catalysant l’entrepreneuriat. C’est là une initiative de support aux entrepreneurs travaillant sur les défis africains, pour les accompagner dans leur démarche de développement et de mise sur le marché d’innovations.

Grâce à sa nouvelle plateforme « Innovation et Entrepreneuriat », l’Université Mohammed VI Polytechnique vise à promouvoir et à soutenir une communauté mondiale de chercheurs et d’entrepreneurs visionnaires engagés dans le développement du continent africain. Cette plateforme fédère les acteurs d’un écosystème, œuvrant ensemble à fournir aux startups l’accès à diverses ressources en faveur de leur développement.

Hicham El Habti, Secrétaire Général de l’Université Mohammed VI Polytechnique qui s’est prononcé en marge de cette signature : « L’Université Mohammed VI Polytechnique établi de nouveaux standards en matière de formation au bénéfice du Maroc et de l’Afrique. Le soutien à la recherche, le support à l’innovation et l’encouragement à l’entrepreneuriat sont au cœur de la mission de l’UM6P. Notre partenariat stratégique avec MassChallenge nous permettra de connecter davantage notre continent au réseau mondial de l’innovation ».

Pour Matt Lashmar, Directeur Général de MassChallenge Suisse ; Chez MassChallenge, on met les start-ups au centre de leur écosystème. Ils ne prennent aucune participation et soutienne les entrepreneurs à fort potentiel et à fort impact en les mettant en contact avec les entreprises partenaires et des mentors de premier plan. Ils mènent un curriculum business dispensé par des experts pour permettre aux startups de déployer leur produits et services. « Nous sommes convaincus que les startups peuvent changer le monde et nous sommes fiers de nous associer à l’UM6P et au groupe OCP pour soutenir les meilleurs entrepreneurs dans leurs domaines, pour renforcer leurs initiatives et créer de la valeur pour la société » a déclaré Matt Lashmar, Directeur Général de MassChallenge Suisse.

A propos de l’Université Mohammed VI Polytechnique

L’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution orientée vers la recherche appliquée et l’innovation et tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les universités mondialement reconnues dans ces domaines.

Engagée dans le développement économique et humain, l’Université met la recherche et l’innovation au service du développement du continent africain. Un positionnement qui lui permet de consolider la position avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers la mise en place d’une approche partenariale unique et le renforcement de l’offre de formation en compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique.

Située dans la commune de Benguerir, à proximité de Marrakech, et logée au cœur de la Ville Verte Mohammed VI, l’Université Mohammed VI Polytechnique ambitionne de rayonner à l’échelle nationale, continentale et internationale.

À propos de MassChallenge

MassChallenge est un réseau mondial d’accélération de startups sans prise de participation. Basé aux Etats-Unis et implanté à Boston, en Israël, au Mexique, à Rhode Island, en Suisse et au Texas, MassChallenge s’est engagéà renforcer l’écosystème mondial de l’innovation en soutenant des startups à fort potentiel de tous les secteurs. À ce jour, plus de 1 900 anciens de MassChallenge ont levé plus de 4 milliards de dollars et ont généré plus de 2,5 milliards de dollars de revenus tout en créant plus de 120 000 emplois au total. Informez-vous plus sur MassChallenge sur masschallenge.org

Partenaires fondateurs de MassChallenge Suisse

Barry Callebaut, Bühler, GEA, Givaudan, Fondation Inartis, Nestlé, Forum économique suisse

A propos du groupe OCP

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des produits et solutions de fertilité des sols et des cultures.

Avec près d’un siècle d’expertise et un chiffre d’affaire de plus de 55.9 milliards de dirhams en 2018, le Groupe OCP est le leader mondial sur le marché du phosphate et le premier producteur mondial d’engrais phosphatés. Le Groupe offre une large gamme de produits fertilisants adaptés pour nourrir les sols et les plantes, augmenter les rendements agricoles et nourrir la planète de manière économique et durable.

Grâce à sa stratégie de développement industriel intégré d’envergure et à ses 23.000 collaborateurs, OCP est présent sur toute la chaîne de valeur du phosphate et opère sur la totalité de ses métiers. Basé au Maroc, le Groupe OCP travaille en étroit partenariat avec plus de 160 clients sur les

5 continents.

ABOU ZOUHEIR