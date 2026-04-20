Édition 2026 :

Le Centre Equestre Vallon Vert d’Azrou accueille

le Concours de Saut d’Obstacles 1*

Les 9 et 10 mai 2026

Mohammed Drihem

Sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres, le Club Équestre Vallon Vert d’Azrou ouvrira ses portes les 9 et 10 mai 2026 pour un Concours de Saut d’Obstacles 1* (CSO 1*) inscrit au calendrier officiel de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE). Une étape attendue par les cavaliers poney et club de la région Fès-Meknès et du Moyen Atlas.

Conformément au Code de Conduite de la FRMSE, l’ensemble des acteurs du concours s’engage à placer le bien-être du poney et du cheval au-dessus de toute exigence sportive. Cela implique : une gestion rigoureuse des équidés, des méthodes d’entraînement respectueuses, un ferrage et une sellerie adaptés, un transport sécurisé, et l’exclusion de toute technique jugée abusive par la FEI.

Seuls les couples cavalier-cheval physiquement aptes, compétents et en bonne santé seront autorisés à concourir. Tous les soins vétérinaires prodigués devront garantir la santé et le bien-être des animaux. Une attention constante sera portée aux aires de compétition, aux terrains, aux conditions météorologiques, aux écuries et à l’aptitude des équidés à voyager après l’épreuve.

Le Président de l’événement, M. M’barek Zemmari, s’engage à respecter l’ensemble des règlements régissant l’organisation des compétitions équestres.

Au Programme technique de cet évènement sportif, les organisateurs ont préconisé

Samedi 09 mai 2026

Début des épreuves : 09h00 Épreuves Poney A, A2, B1, B2, C1, C2 et 80 cm

Barème : Barème A sans chrono – Règlement FRMSE 238.1.1.1

Dimanche 10 mai 2026

Début des épreuves : 09h00 Épreuves Poney A, A2, B1, B2, C1, C2 et 80 cm

Barèmes : Barème A sans chrono – Règlement FRMSE 238.2.1 et Deux phases – Règlement FRMSE 222.2.3

Le programme détaillé avec horaires définitifs sera affiché sur site. Les annexes font partie intégrante du programme approuvé et signé le 07 avril 2026.