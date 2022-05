La 15ème Conférence des Parties à la Convention

des Nations Unies sur la Lutte

Contre la Désertification à Abidjan –Côte d’Ivoire

La Capitale économique Ivoirienne ; Abidjan accueille la 15ème Conférence des parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification organisée du 09 au 20 mai 2022 en cours sur le thème : « Terre. La vie. Héritage : de la rareté à la prospérité » qui se veut un appel à l’action pour que la terre, source de vie, continue de profiter aux générations présentes et futures.

Lors du Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernements présidé par Son Excellence Mr Alassane Dramane OUATTARA, Président de la République de la Côte d’Ivoire, Mr Mohamed SADIKI, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts avait donné lecture à un discours au nom de S.M. Le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste dans lequel le souverain a félicité l’effective complémentarité entre l’Initiative d’Abidjan et les trois Commissions Climat pour l’Afrique issues du Sommet de Marrakech de 2016 (COP22 sur les changements climatiques), en l’occurrence la Commission du Bassin du Congo; la Commission de la Région du Sahel et la Commission des Etats Insulaires. L’initiative d’Abidjan demeure en parfaite harmonie avec l’Initiative Triple A pour une Agriculture Africaine Adaptée, et l’Initiative 3S pour la Soutenabilité, la Stabilité et la Sécurité en Afrique.

Le discours Royal a considéré notamment que les défis structurels sont représentés par les vulnérabilités à la sécheresse, la construction des capacités de gestion durable des terres, la convergence des efforts régionaux et internationaux ainsi que par l’urgence de déploiement de solutions spécifiques et la maitrise du stress hydrique. D’où la nécessité de mettre en place une véritable alliance africaine contre la désertification et la sécheresse, dotée de ressources financières et technologiques adéquates et propres, afin de traduire les engagements politiques en actions concrètes.

Le discours Royal a également rappelé les engagements du Royaume du Maroc en matière de réduction des gaz à effet de serre, de stratégies d’adaptation et d’atténuation des secteurs forestier et agricole à l’horizon 2030, afin de doter le Royaume d’un modèle de gestion inclusif et durable et d’un plan national de l’eau qui sert l’objectif d’assurer la sécurité hydrique. A cet effet, les stratégies « Forêts du Maroc 2020-2030 » et « Génération Green 2020-2030 » participent à l’objectif d’inverser le processus de dégradation des terres, de réduire l’ampleur de la désertification et d’atténuer ses répercussions, à la faveur d’un développement humain et social.

Lors de l’ouverture officielle de cette 15ème Conférence des parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, le Royaume du Maroc, en sa qualité de Président du Groupe d’États d’Afrique, a insisté à travers la déclaration de Mr Abderrahim HOUMY, Directeur Général par intérim de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, sur la nécessité de mettre en place un instrument institutionnel robuste qui définit des approches rénovées en vue d’attirer l’attention sur les effets de la sécheresse, de manière intégrée, tout en abordant les aspects relatifs aux synergies entre les Conventions de Rio. Il a salué, par la suite, l’Initiative d’Abidjan et a appelé à la mise en œuvre de programmes concrets au niveau national et régional.

Cette déclaration, qui incarne un consensus avec tous les États du Continent, est le résultat des travaux préliminaires menés dans le cadre de la pré-COP organisée à Marrakech du 29 mars au 1er avril 2022. Elle a également mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une véritable alliance africaine sur la désertification et la sécheresse.

Le Segment de Haut Niveau a connu l’organisation de deux dialogues interactifs et trois tables rondes sur des thématiques saillantes ayants trait à la régénération et la pérennité des terres, les droits, les récompenses et les responsabilités, la restauration des terres et la sécheresse. A cette occasion, le Directeur Général par intérim de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, a souligné l’engagement du Royaume en faveur d’une gestion active de la sécheresse à travers l’adoption d’une démarche holistique et préventive. Dans ce cadre, l’expérience marocaine en matière de lutte contre les effets de la sécheresse a été partagée à travers la présentation des six axes stratégiques de son plan d’action à connaitre : la consolidation de la gouvernance et la coordination institutionnelle ; la promotion de la résilience face à la sécheresse ; le développement et la gestion des connaissances liées à la sécheresse ; le renforcement des capacités des acteurs : Education, formation, communication et sensibilisation ; la mise en place des mécanismes de financement durables et flexibles et le renforcement de la recherche et la promotion de la coopération régionale et internationale.

En marge de ces travaux, la délégation marocaine s’est entretenue avec la direction de l’environnement de l’Union Européenne, la délégation de l’Arabie Saoudite sur « l’Initiative du Moyen-Orient Vert » et la délégation française qui assure la présidence de l’Union Européenne. Ces entretiens ont permis d’explorer les opportunités de coopération en faveur des projets de lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique.

Aussi, le Royaume du Maroc et le Groupe Afrique ont soutenu la candidature de l’Arabie Saoudite pour l’organisation de la prochaine COP prévue en 2024.

A rappeler que les travaux de la 15ème Conférence des parties (COP 15) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la (UNCCD) se poursuivent jusqu’au 20 mai 2022, à travers des séances de travail des comités de la convention, l’organisation de SIDE évents et des expositions.

Mohammed Drihem