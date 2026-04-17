Le Conseil Provincial d’Ifrane tient une session Extraordinaire axée sur l’eau, Les secours et le transport scolaire

Mohammed Drihem

Ifrane, 15 avril 2026 – Mohammed Drihem

Le Conseil provincial d’Ifrane s’est réuni en session extraordinaire ce mardi 15 avril 2026 avec un ordre du jour dense, marqué par les questions d’accès sur l’eau potable, la Protection civile et le transport scolaire.

Les élus ont d’abord débattu de la programmation de l’excédent Budgétaire réel dégagé à la clôture de l’exercice 2025, ainsi que d’un transfert de crédits pour l’année 2026. L’objectif affiché : réallouer les ressources disponibles vers les priorités territoriales, notamment les infrastructures de base.

Trois points de l’ordre du jour ont porté sur l’eau potable en milieu rural, priorité absolue dans plusieurs douars de la province, dans ce cadre le Conseil a examiné deux conventions de partenariat distinctes d’abord pour l’équipement d’un puits existant au douar Aouinates dans la collectivité territoriale de Tizguite, pour un montant global de 300.000 Dhs dont 60.000 Dhs . Ce projet est destiné à alimenter en eau potable les membres de la collectivité ethnique Aït Ourtindi et à assurer l’abreuvement du cheptel.

La seconde convention concerne le creusement et l’équipement de trois nouveaux puits dans les localités de Sertawa, Amergouss à Sidi El Makhfi et Talouzt à Dayet Aoua, pour une enveloppe budgétaire de 1.200.000 Dhs dont 420000 Dhs comme contribution du conseil, toujours pour garantir l’eau potable aux habitants et au bétail.

Ces projets s’inscrivent dans la lutte contre le stress hydrique qui touche le Moyen-Atlas et visent à sécuriser l’approvisionnement des zones enclavées.

Autre dossier majeur : une convention pour le financement de la construction, l’aménagement et l’équipement de centres de secours de la Protection civile à travers la province, pour une enveloppe budgétaire de 19,3 millions de Dhs. Face aux risques d’incendies de forêts et aux aléas climatiques, Ifrane veut muscler son dispositif d’intervention rapide.

Le Conseil a également statué sur un partenariat tripartite entre la province, la collectivité Territoriale de Sidi El Makhfi et l’Association Afrok pour le développement agricole et rural d’Amghas. Il porte sur la gestion d’un bus de transport scolaire, mesure attendue pour lutter contre la déperdition scolaire en milieu rural.

Enfin, les élus ont procédé à l’évaluation annuelle du programme de développement de la province d’Ifrane au titre de 2025. Ce bilan doit permettre d’ajuster la feuille de route 2026-2030 et de mesurer l’impact des projets réalisés.

Cette session extraordinaire confirme l’orientation sociale et infrastructurelle du Conseil provincial, avec une attention particulière portée aux douars les plus vulnérables et à la résilience territoriale face au changement climatique.