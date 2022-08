Par Mohammed Drihem

Fruit d’une étroite collaboration entre la Province d’Ifrane, la Commune Urbaine d’Ifrane, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, le WWF et Living Planet Morocco, la Ville d’Ifrane vient d’etre proclamée « Ville des Zones Humides » par la Convention RAMSAR.

Cette accréditation est une reconnaissance de l’engagement de la ville d’Ifrane pour la sauvegarde de ses zones humides urbaines en faveur des populations et de la nature.

A noter que pour son édition 2022, le label « Ville des Zones Humides » a été récemment attribué à 25 nouvelles villes candidates, dont la ville d’Ifrane. Cette consécration mondiale sera actée officiellement lors de la 14e Session de la Conférence des Parties des contractantes de la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP14) qui aura lieu du 5 au 13 novembre 2022.

A Rappeler notamment qu’à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides en 2020 à Ifrane, le Secrétaire Général de la Province d’Ifrane avait annoncé officiellement la candidature de la ville au Label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar et son accompagnement dans la préparation de son dossier de candidature par le WWF et Living Planet Morocco.

Ce label encouragera la ville d’Ifrane à promouvoir la gestion conservatoire de ses zones humides notamment et entre autre ,Oued Tizguute dans le Val d’Ifrane et plans d.eau Zerrouka, et à générer durablement des avantages socio-économiques au profit des populations locales. Il permettra de développer et de renforcer une relation positive avec ces écosystèmes précieux notamment grâce à une participation et à une sensibilisation accrues du public ainsi qu’à un examen attentif des zones humides dans la planification et la prise de décisions urbaines.

Rappelons également qu’à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides le 2 février 2022, et en préparation de cette accréditation, la ville d’Ifrane en partenariat avec le WWF et Living Planet Morocco, avait organisé une campagne de sensibilisation à la protection des écosystèmes naturels aquatiques et de la biodiversité sous le slogan « Ifrane ♥ Nature » (Ifrane aime la Nature).

À noter qu’avec l’accréditation des nouvelles 25 villes candidates, le club restreint des « Villes des Zones Humides » comptera un total de 43 agglomérations situées dans 17 pays. Ifrane est la première ville marocaine à obtenir cette distinction.

Dates clés:

2015 : Lors de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes de la Convention (COP12), la convention Ramsar adopte le Label « Ville des Zones Humides » initié par le WWF Afrique du Nord.

2018 : Pour la première édition (période triennale 2016-2018), 18 villes au total ont été accréditées par la COP13 et 2 zones humides au Maroc ont été classées en tant que nouveaux sites Ramsar.

2019 : Classement de 12 nouvelles zones humides (dont Oued Tizguite qui traverse le territoire de la Commune Urbaine d’Ifrane) sur la liste d’importance internationale de la convention Ramsar.

2020 : Date de soumission officielle de la candidature de la ville d’Ifrane à l’autorité Ramsar.

2022 : Ifrane, première ville marocaine qui reçoit le label « Ville des Zones Humides ».